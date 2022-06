Bistandspenger på ville veier?

I tjue år har Right To Play samlet inn penger ved hjelp av noen av våre største idrettsstjerner. Kongstanken er å bruke idrett til å hjelpe og beskytte fattige og utsatte barn. Men hva har pengene egentlig gått til?

Det er flott at både aktive idrettsutøvere og tidligere idrettshelter vil bruke stjernestatusen sin til humanitært arbeid. Det er en vakker tanke at idretten, som bringer mange av oss så enormt mye glede, også kan bidra til å gjøre verden litt bedre. De fleste vil intuitivt alltid heie på idrettsutøvere som vil gjøre en forskjell.

Vi må imidlertid ikke la oss blende av stjernestatus, minner om gamle idrettsbragder og takknemligheten over at forbildene fra skøytebanen, fotballbanen og OL-arenaer velger å bruke tiden sin på å være ambassadører for diverse humanitære prosjekter og gode formål.

Også bistandsprosjekter frontet av idrettens stjerner må tåle at man stiller krav til at prosjektene driftes fornuftig, at pengene man samler inn går til det man sier de skal og at bistandsprosjektene man holder på med faktisk har effekt. Det holder ikke å tenke at alt humanitært arbeid er bedre enn ingenting.

De siste årene har det med rette blitt satt mer fokus på effektiv bistand. Det finnes en rekke eksempler på veldedige organisasjoner som samler inn mye penger, men som ikke har en organisasjon eller et konsept som faktisk gir resultater. Også innen humanitært arbeid er det viktig å være bevisst på hvordan man får mest mulig for pengene. Spesielt når det er fellesskapets penger det er snakk om.

TV 2 har lenge gransket organisasjonen Right To Play, grunnlagt av Johann Olav Koss. Right To Play-systemet har totalt sett samlet inn nærmere fire milliarder kroner. Den norske stat har totalt bidratt med 445 millioner til bistandsorganisasjonen som har som mål å bruke lek til å beskytte, utdanne og styrke barns muligheter for en bedre fremtid.

Det er vanskelig å være uenig i ønsket om å gi alle barn muligheten til å få leke, uansett hvor de er født. Det er et enkelt konsept som er lett å få folk med på. Idretten har også omfavnet Koss og hans organisasjon. Blant organisasjonens ambassadører finner vi navn som Sadio Mané, Dario Cologna, Mats Zuccarello, Mark Cavendish, Therese Johaug og Kjetil Jansrud.

Og pengene har strømmet inn. På storslåtte veldedighetsball med østers og spesiallagde champagneflasker med organisasjonens logo inngravert har Johan Olav Koss og co samlet inn titalls millioner av dollar, ifølge den gamle skøytehelten.

Det er godt mulig slike veldedighetsfester er en effektiv måte å samle inn penger på, men det er en slående kontrastene mellom den overdådige luksusen på disse festene og forholdene de barna organisasjonen skal hjelpe lever under. Trenger man virkelig så overdrevent høy sigarføring for å kunne få folk til å åpne lommeboka? Er dette den beste måten å drive humanitært arbeid på? Selv om veldedighetsballene gir penger inn i kassa, kunne man kanskje fått mer igjen for pengene på andre måter?

TV 2 har også funnet kvitteringer som viser at norske ansatte i Right To Play har levert refusjon for drinker, vin og øl. RTP-systemet har flere ganger benyttet et femstjernes spahotell i Tanzania, selv om de har egne kontorer ikke langt unna. Hvorfor må man booke seg inn på et luksushotell for å ha møter når man har egne kontorlokaler i byen? Er det riktig bruk av bistandsmidler?

Skattetall fra Canada viser at Right To Play har brukt over 60 prosent av pengene organisasjonen har fått på lønn, reiser og konsulenter. Det er urovekkende mye. En bistandsorganisasjon eller et bistandsprosjekt skal være et verktøy, ikke et mål i seg selv. Ingen bistandsorganisasjoner bør driftes for organisasjonens egen skyld.

For all del, også ansatte i bistandsorganisasjoner skal få en anstendig lønn for jobben de gjør. Alle skjønner også at en organisasjon som driver med feltarbeid i en rekke land må bruke penger på å reise. Men når over halvparten av pengene Right To Play får inn går til å drifte organisasjoner, bør alarmklokkene begynne å ringe.

Når flere evalueringer av Right To Play også peker på at det er vanskelig å få oversikt over hvordan organisasjonen bruker bistandspengene de får fra Norge, er det grunn til å spørre seg hvor mye bistand Norge får for pengene de gir Right To Play.

Særlig når ingen foreløpig vet om de aktivitetene Right To Play gjennomfører faktisk gir langsiktige resultater. I Norads siste rapport om Right To Play trekkes det blant annet frem at selv om aktivitetene RTP-systemet driver med intuitivt ses på som positive og noe som gir langsiktige resultater, har man fortsatt ikke data som kan bekrefte det. Videre påpekes det at organisasjonen mangler en detaljert undersøkelse som kan bevise at konseptet deres fungerer.

Det å bruke lek og idrett til å hjelpe barn i fattige og krigsherjede land er en idé veldig mange har omfavnet, men spørsmålet er om det faktisk er der skoen trykker mest? Er det en effektiv måte å hjelpe verdens fattige barn på? Hvis man etter tjue år i felt fortsatt ikke kan dokumentere at det man driver med faktisk funker, er det på høy tid at noen begynner å stille spørsmål.