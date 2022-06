Tilbake i ledelsen etter sjelden åpning: – Viste spilleglede og mot

Etter søndagens armageddon-tap mot Vishy Anand, slo Magnus Carlsen tilbake med seier over Sjakrijar Mamedjarov.

Magnus Carlsen, med hvite brikker, åpnet mandagens sjakkparti mot Sjakrijar Mamedjarov på en ganske sjelden måte, en slags "søstervariant av katalansk gambit", som Carlsen selv kalte det.

Det lønte seg. Mamedjarov fikk aldri hentet inn overtaket Carlsen fikk etter åpningen. Aserbajdsjaneren brukte under hele partiet mye lenger tid enn Carlsen og endte med dårlig tid, og selv om han forsvarte seg godt var det til slutt den regjerende mesteren som vant og tok alle tre poengene.



Magnus Carlsen tok dermed tilbake ledelsen i turneringen foran veteranen Vishy Anand, som spilte remis i sitt parti mot Anish Giri mandag.

Anand vant armageddon og sikret seg et halvt poeng ekstra. Carlsen leder med ett poeng.

Modig åpning

– Magnus kommer med en snert i åpningsforberedelsen, og kommer med en uventet og ambisiøs idé i åpningen, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Og det tok ikke lang tid før Carlsen var fornøyd med hvordan åpningsspillet utviklet seg, etter å ha ofret en bonde.

– Jeg er veldig glad for at han (Sjakrijar) valgte den varianten han gjorde de siste trekkene. Han har gitt meg både løpeparet og seg selv en ganske svak bonde, så nå det er litt lettere psykologisk å tenke at jeg har gitt en bonde i bytte mot store ting. Rent psykologisk så syntes jeg det har vært en god utvikling, sa Carlsen underveis i partiet.

Hammer mente det var modig gjort av Carlsen.

– Han viste spilleglede og mot da han gå bort den bonden, sa Hammer.

Samtidig pekte han på at åpningen til Magnus Carlsen var veldig problematisk for Mamedjarov.

– Dette kan bli et av de korteste partiene i turneringen, det skal veldig lite til her før dette går virkelig galt for Mamedjarov, fortsatte han.

Mamedjarov spilte likevel godt, og stillingen var nokså jevn store deler av partiet.