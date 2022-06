Norsk andreplass i Critérium du Dauphiné

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Hovedfeltet klarte ikke å hente inn femmannsbruddet med blant andre nordmannen Anders Skaarseth på andre etappe i Critérium du Dauphiné.

Dermed var det utbryterne som spurtet om seieren på etappen fra Saint-Péray til Brives-Charensac.

Det så svært lovende ut for Skaarseth da han fikk hjulet til Olivier Le Gac, men Uno-X-rytteren måtte se seg slått av Alexis Vuillermoz, som også tok over sammenlagtledelsen i etapperittet.

– Jeg er skuffet akkurat nå. Det var en fair duell med Vuillermoz, men jeg klarte akkurat ikke å komme forbi ham, sier Skaarseth til dansk TV 2.

Skaarseth, som kunne tatt Uno-X første seier på WorldTour-nivå, er nummer to i sammendraget, kun tre sekunder bak Vuillermoz.

Hovedfeltet kom inn kun fem sekunder etter bruddet. I den gruppen satt Edvald Boasson-Hagen, som ble nummer 16 på etappen.

Wout van Aert, som vant åpningsetappen, tok spurten i hovedfeltet.

– Spurten min var veldig god, men det var synd at det var for sjetteplass og ikke seieren. Vi gjorde alt vi kunne som lag, men bruddet var smartere enn oss, sier den belgiske stjernen, ifølge arrangørens nettsider.

– Farten var veldig høy over den siste, lange stigningen. Vi hentet inn ett eller to minutter, så jeg var ganske trygg på at vi kom til å ta igjen bruddet. Jeg tror alle var overrasket over hvor fort det gikk på den siste delen av etappen. Det var to små stigninger de siste 15 kilometerne, mens resten var utfor. I slike partier henter du ikke mye tid. Utbryterne var smarte, så vi må ta av hatten for dem, sier van Aert.

Se tredje etappe på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play tirsdag fra klokken 15.25.