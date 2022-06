Johnsons politiske skjebne avgjøres

Boris Johnsons partifeller stemmer over mistillitsforslag mot ham. Hvis han kommer seirende ut av avstemningen blir han fredet for en ny avstemning i ett helt år.

Mandag morgen ble det kjent at Boris Johnsons partifeller skal stemme over et mistillitsforslag mot ham.

Avstemningen foregår anonymt i kveld.

PARTYGATE: Boris Johnson deltar på en samling i Downing Street i november 2020. På denne tiden var det svært strenge koronarestriksjoner i Storbritannia. Bildet er hentet fra den mye omtalte Sue Gray-rapporten. Foto: SUE GRAY REPORT / GOV.UK

Et mistillitsforslag utløses ved at minimum 15 prosent av de konservative lovgiverne, for tiden 54 personer, skriver brev til 1922-komiteens leder Graham Brady.

Mandag bekreftet Brady at han hadde mottatt tilstrekkelig med mistillitsbrev mot Johnson.

Totalt 359 medlemmer av Johnsons parti kan stemme over mistillitsforslaget.

Johnson trenger simpelt flertall, 180 av stemmene, for å kunne beholde sin posisjon som statsminister.

Vi oppdaterer saken!

Johnson mener dette er en ny sjanse

Før avstemningen har Johnson skrevet et brev til partiet.

– Jeg vet at jeg i løpet av de siste månedene har blitt utsatt for mye skyts, og jeg vet at erfaringen har vært smertefullt for hele partiet, skriver Boris Johnson i brevet.

Brevet er blant annet gjengitt av BBCs politiske redaktør på Twitter.

I brevet skriver han at han bør få fortsette, som statsminister.

– Jeg kan ikke understreke nok at vi har en gyllen sjanse for å legge dette (partygate journ.anm) bak oss, skriver Johnson videre.

Før avstemningen har han også forsøkt å minne sine partifeller om forrige valgs brakseier.



Flere mulige utfall

Dersom Johnson blir felt må han gå av som partileder og statsminister i Storbritannia. Johnsons parti må dermed finne en erstatter for han.

Hvis han går seirende ut av avstemningen vil han bli fredet for en ny avstemning i ett helt år. Det har imidlertid vært spekulert i om det kan være mulig å endre regelen.

En tredje mulighet er at Johnson selv velger å trekke seg før vedtaket om mistillit eventuelt blir stilt.

Partygate-skandalen

I flere måneder har det stormet rundt Storbritannias statsminister. Han er anklaget for å gjentatte ganger ha brutt sine egne koronaregler.

Han har også gjentatte ganger beklager for hendelsene og hevdet at han ikke var klar over at han brøt loven.