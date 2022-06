Bilist fant livløs syklist i tunnel

– Vi fikk melding fra en person som hadde kommet over en livløs syklist i en tunnel. Uvisst om det er sykdom eller om det er noen andre bilister som har vært involvert, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til TV 2.

De har akkurat ankommet stedet, og nødetatene driver nå med livreddende førstehjelp på stedet.

Klokken 16.20 opplyser politiet i Trøndelag på Twitter at det ikke er funnet spor på stedet som tyder på at det er noe annet enn et illebefinnende.

Saken oppdateres!