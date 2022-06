«Skal vi danse»-dommer i sorg

Trine Dehli Cleve (61) forteller til God kveld Norge at moren hennes sovnet inn søndag kveld. Nyheten delte hun først på sin egen Instagram.

– Mamma ble 85 år gammel og har levd et godt og innholdsrikt liv. Den siste tiden ble preget av Parkinson sykdom som gikk over i demens. Så sånn sett har vi mistet mamma for en tid tilbake, sier Dehli Cleve til God kveld Norge.

Videre forteller hun at familien selvsagt er preget av situasjonen, men at de innser at moren er på et bedre sted nå.

– Kjæreste, fineste mammaen min reiste til et bedre sted i går. Hun sovnet stille inn kl. 23.45. En bauta i livet mitt har gitt himmelen en ny engel. Tusen takk for at akkurat du var mammaen min, skriver den tidligere danseren under innlegget på Instagram.

Dehli Cleve er tidligere danser innen sportsdans og selskapsdans. Hun har vunnet fire VM og fem EM i perioden 1981-1986 med Geir Bakke som partner. Hun har også vunnet fem VM-sølv og fire EM-sølv. I tillegg har hun vunnet kongepokalen tre ganger.

61-åringen har siden 2006 vært å se i dommerpanelet i programmet «Skal vi danse» på TV 2.

Hun er gift med tidligere danser Thomas Cleve.