Fortviler over passhåndteringen: – Er blitt en konkurranse der reglene endres

Tom Widerøe er av mange som merker fortvilelsen ved at ferien nå kan henge i en tynn tråd. Han bestilte time til pass den 9. februar.

– Vi fikk time den 20.juni og jeg tenkte det var greit siden leveringstiden var på 10 dager.

Med enda god tid til avreise så ikke Widerøe en grunn til bekymring. Så utvidet Politiet antall passtimer. Plutselig kunne man løpende få time til pass tidligere enn de som allerede hadde bestilt god tid i forkant.

– Jeg føler det å få pass er blitt en konkurranse hvor reglene har endret seg underveis i løpet.

Da de fikk en anelse om at passene ikke ville dukke opp i tide, tok de kontakt med politiet. Det resulterte i en ny passtime den 30. mai.

Men samme dagen som passtimen kom det en ny dårlig nyhet. Politiet endret reglene for ekspresslevering. Et alternativ politiet tidligere hadde tipset dem om.

– Plutselig gjaldt det kun for nødstilfeller og det kan jeg ikke akkurat si at vår ferie er.

Under passtimen fikk de beskjed om at passene i beste fall rakk frem en uke før avreise, men at de i verste fall kunne komme en uke etter.

Familien skulle i utgangspunktet reise til London den 12. juli. Nå er det ikke sikkert at hele familien får kommet seg på tur.

– Barna er jo selvfølgelig veldig skuffet. Eventuelt må de som ikke har pass bli igjen hos besteforeldre, forteller han.

Feriedrømmen i en tynn tråd

Familien på fem skulle egentlig reise til London for lenge siden. Det ble utsatt som følge av pandemien.

– Vi har gledet oss helt siden 2020. Det var da vi egentlig skulle ha reist, forteller han.

Widerøe har fortsatt et lite håp igjen om at passene dukker opp før avreise.

– Vi sitter jo litt på gjerdet og håper på det beste.

Hvis ikke, er han åpen for at ferien må utsettes - igjen. Men det vil også føre til tapte penger.

– Fly og hotell er jo én ting, men vi har bestilt flere andre severdigheter også.

Etter planen skal nemlig familien både besøke Harry Potter-studioet og kose seg med flere musikaler i storbyen. Han anslår at bare dette vil være cirka 8000 kroner tapt.

– Det er jo penger jeg gjerne skulle hatt tilbake om vi ikke får bruk for bilettene.

Familien på fire sitter nå på gjerdet og håper at situasjonen skal løse seg, men med stor råvaremangel fra passprodusenter er det fortsatt usikkert hva som vil skje.

En alvorlig situasjon

– Det å legitimere seg med pass er en helt grunnleggende rettighet for folk, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun er klar på at det med dagens råvaremangel hos produsenten, er stor sannsynlighet for at de ikke rekker å levere nok pass i tide.

– Regjeringen tar det på største alvor og vi jobber med å snu alle steiner i håp om å finne en løsning.

Justisministeren sier hun er opptatt av å finne en løsning slik at folk kan feriere som planlagt og ha muligheten til å legitimere seg. Men en klar løsning har de ikke for øyeblikket.

– Det er krevende å løse en akutt plassmangel som skyldes en råvaremangel på verdensbasis.

ALVORLIG: Justisminister Emilie Enger Mehl sier passkrisen er en alvorlig situasjon uten en klar løsning (Sp). Foto: Kristin Grønning / TV 2

Og nødpass vil heller ikke tas i bruk. Justisministeren forteller at de ikke har nok nødpass til å bruke det som en alternativ løsning.

– Nødpass skal brukes i nødstilfeller og vi er nødt til å ha det tilgjengelig for de som virkelig er i en nødsituasjon.

Samtidig som regjeringen jobber for å finne mulige løsninger på plassmangelen forteller justisministeren at hun vil være ærlig på at passkrisen er en alvorlig situasjon uten en rask løsning.