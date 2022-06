Sykler sammen for et rusfritt liv: – Uten de hadde jeg aldri klart det

Lørdag forrige uke gikk den 46. utgaven av Vestlandsklassikeren Bergen-Voss av stabelen. Denne gangen var det en helt spesiell gjeng som deltok i det 162 kilometer lange sykkelrittet.

For første gang syklet en gjeng mennesker med rusutfordringer med mål om en rusfri hverdag.

Gjengen syklet i regi av organisasjonen "Idretten skaper sjanser", som er et "lavterskel aktiviseringstilbud med ski, sykkel og ridning for mennesker med rusutfordringer.

Målet er å "gjenvinne menneskelige ressurser og produsere rusfrie timer. Gjennom faste treninger i gruppe, opplever utøverne fellesskap og mestring, som kan gi et liv med mindre rus", står det på hjemmesiden deres.

KLEMMER: Syklistene gratulerer hverandre i mål. Foto: Andreas Jørgensen / TV 2

– Ut av den gamle dritten

I strålende vær og omgivelser hadde de rundt 40 deltakerne fra organisasjonen en fin opplevelse på sykkelsetet, og viktigst av alt var lagånden.

– Det er utrolig moro. Utrolig godt lagarbeid og en utrolig fin opplevelse. Det å se humøret til alle og folk som mester ting som de kanskje aldri trodde de skulle få til. Jeg syntes det er helt rått hva vi får til, sa Bjørn Håkon Selås.

– Hva er det som gjør at dere sykler dette?

– Det er opplevelsen sammen. Rett og slett å bygge noe nytt, komme ut av den gamle dritten man har vært i og få nye opplevelser og mestring. Og å se at vi kan spille på lag. Det er masse jeg kunne sagt, men mest av alt lagspillet og samholdet vi har, svarte han.

Kamerat Odd Terje Døviken Hunstad-Holst nikker samstemt ved siden av.

– Ja, ikke minst samholdet. Man skaper nye venner som alle har vært i samme situasjon. Det er så kult å se at dette funker, sa han.

Deltakerne har trent gjennom vinteren og våren, men flere av de har ikke syklet siden de var små. Noen begynte å sykle for tre-fire uker siden.

– Denne sommeren er første gang jeg sykler siden jeg var 10 år, så det å ha støtte og at vi støtter hverandre, det er kjempekult, sa Hunstad-Holt.

SAMHOLD: Odd Terje Døviken Hunstad-Holst (t.h) og Bjørn Håkon Selås. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Fullpakka sommer

Starten gikk halv seks lørdag morgen, og etter vel ni timer og 2100 beseirede høydemeter kjente deltakerne på mestring og glede, akkurat slik det var ment.

– Det er rått. Det er det mest sinnssyke jeg har vært med på. Jeg har aldri sykla så langt og jeg føler meg faktisk ikke sliten en gang, og det er takket være denne gjengen, uten de hadde jeg aldri klart det. Og trenerne og støtteapparatet og alt, det er så sykt bra, sa Knut Olav Øslebye.

HVILER: Knut Olav Øslebye hviler etter målgang. Foto: Andreas Jørgensen / TV 2

Men dette var bare oppvarming. Sommeren er nemlig allerede planlagt, og gjengen skal blant annet til Danmark for å sykle de første tre etappene i Tour de France.

– Nå er det tre etapper i Tour de France om ikke så lenge, Birken og så Arctic Race of Norway. Det blir mange mil på sykkelen men dette skal vi klare. Sommeren er pakka, det blir ikke tid til noe annet enn sykling, sa Øslebye.

Daglig leder i organisasjonen, Morten Nyborg, sitter på lik linje med deltakerne igjen med en veldig hyggelig opplevelse, og oppfordrer samtidig andre til å slenge seg på hvis dette appellerer.

– Her er det samhold, det bygges nettverk gjennom mestring og aktivitet med mening, så her går vi hjem med bare positive minner og en enorm erfaringsbank, sa Nyborg etter målgang.

FORNØYDE: Smilene var brede etter målgang. Her er daglig leder Morten Nyborg ute å gratulerer rytterne. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er bare å kontakte foreningen hvis man er i en klubb som har et engasjement eller har et ønske om å utvide et engasjement. Så kontakt oss gjerne, oppfordrer han.

Høres dette ut som noe for deg kan du ta kontakt via "Idretten skaper sjanser" sin hjemmeside.