Musk truer med å trekke seg fra Twitter-oppkjøp

I et brev til Twitter skriver Musk at om at han vil gå trekke seg fra avtalen om å kjøpe selskapet på 44 milliarder dollar, hvis det sosiale medieplattformen ikke gir data på hvor stor andel brukerne som er spam/ falske kontoer.

Det melder Bloomberg og Reuters mandag ettermiddag.

Twitter har selv sagt at mindre enn fem prosent av de totalt 229 millioner brukerne er såkalte spam/ falske-kontoer. Og det er altså her Tesla-gründeren og Twitter-styret strides.

I brevet kommer det frem at Musk mener at selskapet «aktivt motsetter seg og hindrer» informasjonsrettighetene hans, og at manglende opplysninger er et «klart vesentlig brudd» på Twitter sine forpliktelser.

– Musk mener Twitter åpenbart nekter å overholde sine forpliktelser i henhold til fusjonsavtalen, noe som forårsaker ytterligere mistanke om at selskapet holder tilbake de forespurte dataene på grunn av bekymring for hva Musks egen analyse av disse dataene vil avdekke, skriver Musks advokater brevet.

Oppkjøpet har vært satt på vent siden midten av mai.

– Twitter-avtale er midlertidig på vent i påvente av detaljer som støtter beregninger om at spam/ falske kontoer faktisk representerer mindre enn fem prosent av brukerne, skrev Musk på Twitter i mai.