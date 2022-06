Nazia (30) mistet fire barn til alvorlig underernæring

Over 1 million barn under 5 år vil lide av alvorlig underernæring i Afghanistan innen dette året er omme, anslår FN.

På et sykehus i Parvan-provinsen nord for Kabul holder 30 år gamle Nazia sitt feilernærte barn. Fra før har hun mister fire barn til alvorlig underernæring.

Nå forsøker hun å få hjelp til å redde barnet, som fremdeles er i live.

– I år forventer vi omtrent 1,1 millioner tilfeller av alvorlig og akutt underernæring hos barn under 5 år. Anslaget er basert på studier og vurderinger som er gjort rundt om i landet, sier Melanie Galvin til Associated Press (AP).

PREGET: Den lille gutten har mistet broren sin til underernæring. Foto: AP

Hun er sjef for UNICEFs ernæringsprogram i Afghanistan. Mange afghanske familier har allerede fått kjenne på konsekvensene av lite tilgang til mat.

Det er mange, som opplever det samme som Nazia og hennes familie. For samtidig som Taliban strammer grepet om Afghanistan, øker den humanitære krisen i landet.

– Myndighetene har ikke hjulpet oss i det hele tatt. Ingen har spurt oss om vi er sultne eller om vi trenger mat, hevder Jamilla, som har oppsøkt hjelp på et sykehus i byen Kandahar.

SORG: Sønnen til Jamilla døde nylig av sult. Nå frykter hun for sine andre barn. Foto: AP

Hun har også mistet en sønn til underernæring og frykter nå for fremtiden, dersom ikke situasjonen bedrer seg.

– Hvis ikke vi får støtte og hjelp er jeg redd mine andre barn også vil dø av sult, sier Jamilla til AP.

Tørke og mangel på mat

FN og andre hjelpeorganisasjoner jobber med bistandsarbeid i Afghanistan, men den stadig forverrede situasjonen gjør arbeidet mer krevende.

Matvareprisene i verden stiger, og fattigdommen i Afghanistan øker.

– Det er flere grunner til at antallet underernærte øker. Det er tørke og det er mangel på mat, sier lege ved barneavdelingen på Mirwais sykehus, Mohammad Sediq, til AP.

LEKEVÅPEN: En ung gutt står med et lekevåpen på en gravplass i Kabul. Etter flere tiår med krig har det blitt mange slike gravplasser rundt om i Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Afghanistan er rammet av en av de verste tørkene på flere tiår.

– Det er også mange som er arbeidsløse, sier Sediq.

Legen ved sykehuset i byen Kandahar er sikker på at antallet underernærte barn vil fortsette å stige.

BEKYMRET: 30 år gamle Kobra frykter for helsen til sønnen sin som ikke får nok mat. Foto: AP

30 år gamle Kobra har tatt med seg sønnen til sykehuset i byen.

– Jeg klarte ikke å amme han skikkelig og nå er han i denne situasjonen, sier hun og fortsetter:

– Han mister vekt hele tiden og han gråter mye. Jeg vet at alt handler om sult, men jeg kan ikke gjøre noe med det.

UNDERERNÆRT: En underernært liten jente får behandling på et sykehus i Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Dobling av underernærte

Antallet som er forventet å lide av alvorlig underernæring i år er dobbelt så høyt som tilbake i 2018.

JOBBER: En fattig gutt samler og plukker opp gress, som han skal forsøke å selge i Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/ AP

Underernærte barn blir også svært sårbare for ulike sykdommer. Til slutt vil de bli så svake at de ikke vil klare å absorbere næringsstoffer i den maten de spiser.

Situasjonen er for flere så alvorlig at de velger å selge barna sine, slik at de får nok penger til mat.