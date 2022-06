Syklister skadd i sykkelritt

Tre syklister ble meldt skadd i forbindelse med et sykkelritt i Sandefjord mandag.

Klokken 12.51 fikk nødetatene melding om at en syklist var alvorlig skadd i forbindelse med et sykkelritt i Sandefjord. To andre syklister ble også meldt skadd i rittet.

Nødetatene rykket ut til stedet, men da første nødetat ankom stedet ble det klart at ulykken viste seg å ikke være så alvorlig som først antatt.

– En av de tre har syklet videre. To skadede igjen. Ingen er alvorlig skadet viser det seg. De to som er skadd blir ivaretatt av helse, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Ulykken skjedde under Sandefjord Tour, som arrangeres av Sandefjord Sykleklubb.

– Vi vet ikke hva som har skjedd. Det eneste jeg kan si er at politi og ambulanse er på vei, opplyste arrangementansvarlig i Sandefjord Sykleklubb, Geir Andreas Olafsen, til TV 2.