Keeperhelten etter triumfen: – Nå har jeg vondt i hele kroppen

Vipers Kristiansand stod søndag for en kjempeprestasjon og sikret seg troféet i Champions League-finalen for andre år på rad.

Ungarske Györ ble slått 33-31 etter en intens finale der det ble satt ny verdensrekord i antall tilskuere på en kvinnelig klubbkamp: 15.400 tilskuere var i hallen i Ungarn.

Dagen derpå landet Vipers gulljenter på Kjevik Flyplass i Kristiansand. Keeperhelten Katrine Lunde innrømmer at triumfen kostet.

– Jeg har vondt i håndledd og rygg, men det var fantastisk å komme hjem. Jeg kjenner det minst i kneet, men det er andre slagskader og belastninger, fortalte Lunde da hun ble møtt av TV 2 og flere titalls Vipers-fans med norske flagg på flyplassen.

– Stort for alle

Fremdeles sliter Lunde med å skjønne hva hun har vært med på.

– Jeg har spilt i mange store klubber i Europa, men ikke klart å vinne mer enn to ganger på rad der. Det er fantastisk. Det er stort for Kristiansand, Vipers, spillerne og hele klubben, slo hun fast.

Keeperkjempen er blitt 42 år gammel, men gjør det klart at hun ikke har planer om å legge håndballkarrieren på is med det første. Hun fortsetter i Vipers. Men først skal hun ha en god ferie.

– Først og fremst er det jeg tenker videre på er ferie. Vi har jo talt ned dagene de siste tre ukene, og i går var det en dag igjen. Men det frister å spille mer. Jeg trives veldig got i Vipers og kroppen generelt føles greit, påpekte hun.

En som forlater Vipers etter sesongen er håndballstjernen Nora Mørk. Mørk har skrevet under på en toårskontrakt med danske Esbjerg fra sommeren 2022.

– Jeg føler det var på tide å spille et annet sted, med litt mindre trøkk utenfor banen, forklarte hun om klubbvalget.

– Sykt å tenke på at vi er best i verden

Mørk er imidlertid strålende fornøyd med at hun valgte Vipers for to år siden. Hun har vunnet to Champions League-troféer med Vipers og har nå seks totalt.

– Det var helt riktig for meg, men håndballmessig trodde jeg ikke at vi skulle nå det nivået så fort. Det gjelder både for meg og for laget. At vi er det beste laget i verden er helt sykt å tenke på, sa Mørk, og slo fast:

– Å gå til Vipers er noe av det smarteste jeg har gjort i hele håndballkarrieren. Det var helt fantastisk å være hjemme i Norge med norsk kultur og treningsforhold, og en litt lettere serie. Nå føler jeg meg rustet til å dra ut igjen, og har veldig lyst til det, poengterte hun.