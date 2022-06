Sportsstjernene har samlet inn millioner. I regnskapet står det ingenting om hvor mye som gikk til prosjektene

Noen av våre største idrettshelter har brukt statusen sin til pengeinnsamling for Right To Play. Nesten halvparten av pengene fra private givere de siste ti årene, har blitt igjen i Norge.

TV 2 har tidligere omtalt at Right To Play (RTP) har brukt norske bistandspenger til å betale for luksushotell og alkohol.

Og at ukjente rettsdokumenter viser at Johann Olav Koss hadde en bonusavtale som skulle gi ham tre årslønner fra den veldedige organisasjonen. Koss avviser at han har fått utbetalt en slik bonus.

TV 2 har sett nærmere på private midler som RTP Norge har fått gjennom private innsamlinger med blant annet idrettskjendiser.

Hvor mye penger er sendt videre til hovedkontoret i Canada, som styrer prosjektene som hjelper barn i vanskeligstilte land?

Ingen øremerkede midler

Da Suzann Pettersen samlet inn penger for Right To Play Norge med sin Pro Challenge-konkurranse på Bogstad Golfbane i 2014, skulle pengene gå til prosjekter for barn i Mosambik.

– Jeg vil på vegne av alle barn og unge i Mosambik, som får livene sine endret på grunn av dette, få takke Suzann, alle utøverne som har donert auksjonsobjekter og andre som har hjulpet til, uttalte Right To Play-grunnlegger Johann Olav Koss i forbindelse med innsamlingen.

John Carew og Jon Almaas var blant kjendisene som hadde tatt på seg golfskoene for anledningen.

Ifølge organisasjonen selv, bidro golfstjernen og de øvrige kjendisene til å samle inn nesten 1,5 millioner kroner til barn og unge i Mosambik.

Men i regnskapet står det ingenting om hvor mye av disse pengene som ble overført til prosjekter i Mosambik.

Ikke en eneste krone er øremerket det bestemte formålet som golfstjernen samlet inn penger til.

Også året før hadde Suzann Pettersen stilt opp for Right To Plays norske kontor, med både golfkonkurranse og auksjonsmiddag senere på kvelden.

Middagen resulterte i 800.000 kroner som uavkortet gikk til Right To Play og organisasjonens arbeid i Mosambik, står det i organisasjonens årsrapport for 2013.

Heller ikke i regnskapet for det året var det overført midler som var øremerket disse prosjektene.

Totalt fikk Right To Play Norge over 3,7 millioner norske kroner i gaver dette året.

Av disse ble litt over én million kroner overført videre til hovedkontoret i Canada som styrer prosjektene som skal hjelpe barn i vanskeligstilte områder.

Resten av pengene ble igjen på det norske kontoret.

TV 2 har vært i kontakt med Suzann Pettersen for å få hennes kommentar til saken. Hun har ikke svart på TV 2s henvendelse.

Kroner null til Tanzania

NHL-proffen Mats Zuccarello er blant idrettsstjernene som har bidratt mest til Right To Play Norges pengeinnsamling.

I 2014 inviterte han et stjernegalleri av de sjeldne til veldedighetskamp i Stavanger.

På kvelden var det duket for veldedighetsmiddag. Gjestene kunne by på auksjonsobjekter som billetter til Champions League.

Inntektene for både kampen og middagen skulle gå til Right To Plays prosjekter i Tanzania.

I regnskapet for 2014 står det oppført at kroner 0 er overført til Canada som øremerkede gaver til Tanzania.

Totalt samlet Koss-stiftelsens norske kontor inn 6,7 millioner kroner i gaver det året.

Av disse ble 3,5 millioner kroner overført til hovedkontoret i Canada og videre ut til prosjektene som jobber med vanskeligstilte barn.

Nesten halvparten av pengegavene som stiftelsen hadde mottatt fra private givere, ble igjen i Norge.

– Hvor er pengene brukt?

TV 2 har tidligere omtalt at en analyse av organisasjonens skattetall i Canada viser at 60 prosent av inntektene ved hovedkontoret er gått til å lønne RTPs ansatte, reiser og konsulenter.

Tidligere sponsorsjef i DNB, Jacob Lund, er en av dem som har reagert på TV 2s dokumentasjon om pengebruken, og mener idrettsambassadørene som stiller opp for RTP burde tenke seg om.

Nå stiller han spørsmål om pengene som har blitt værende i Norge.

– Hvor er disse pengene brukt i Norge, og hva er de brukt på? spør Lund.

Right To Play Norge har ikke ønsket å stille opp til et intervju i denne saken.

TV 2 har derfor sendt organisasjonen flere spørsmål om deres bruk av innsamlede midler fra private givere.

Organisasjonen har sendt en e-post med en generell uttalelse som du kan lese i sin helhet nederst i saken.

28 millioner som ikke har gått videre

I 2020 samlet Right To Play Norge inn over sju millioner kroner fra private givere, som ikke var øremerket et spesielt prosjekt.

Koss-stiftelsens norske kontor overførte 3,5 millioner kroner av disse midlene videre fra Norge til Canada.

I flere reklamekampanjer fokuserte bistandsorganisasjonen på de trengende barna under korona-krisen.

TV 2 har stilt spørsmål om hva som er årsaken til at ikke mer penger ble overført.

Dette spørsmålet har de ikke besvart.

Siden 2010 har Right To Play Norge fått over 59 millioner kroner fra private innsamlinger, som eksempelvis Mats Zuccarello og Suzann Pettersen har bidratt til.

TV 2 har sett nærmere på hvordan organisasjonen har brukt pengene de har fått fra private givere.

Er det forskjell på hvordan Right To Play Norge disponerer disse penger, sammenlignet med offentlige midler de får fra den norske stat, og må rapportere for?

RTP-SYSTEMET: RTP har kontorer i mange deler av verden. Prosjektene styres fra Canada. Foto: Skjermdump RTP

TV 2 sin gjennomgang av regnskapene for de siste ti årene viser at:

Av 59 millioner kroner som det norske kontoret har fått inn fra private givere, har over 28 millioner kroner aldri blitt sendt til hovedkontoret i Canada eller videre til barna i de vanskeligstilte områdene.

47 prosent - nær halvparten av pengene som RTP Norge har fått fra private givere - har dermed blitt igjen på det norske kontoret.

Ei heller over 20 millioner kroner i inntekter fra sponsorer har gått videre fra Norge og ut til prosjektene.

Koss-stiftelsen har ikke konkrete prosjekter i Norge, og kontoret betegnes som et «innsamlingskontor».

Forventer at pengene går direkte til prosjektene

NHL-proffen Mats Zuccarello er en av de mest profilerte idrettsambassadørene til RTP Norge og har samlet inn høye summer til RTP Norge gjennom flere år.

TV 2 har stilt spørsmål til RTP Norge om hvorfor ikke regnskapene viser hvor mye av pengene som er samlet inn fra blant annet Zuccarello-arrangementer, som er sendt videre til prosjekter.

Dette har de ikke svart konkret på.

– Vi er stolte over at mange av våre partnere og ambassadører bruker fritiden sin til å engasjere seg i vår programdrift, og at de har bidratt til støtte oss gjennom ulike arrangementer og tilstelninger, skriver daglig leder Jimmy Vika i det generelle svaret på e-post.

Hva har idrettsstjernene som RTP bruker, fått vite om pengene de har samlet inn?

Manageren til Mats Zuccarello, Kevin Skabo, sier til TV 2 at han ikke kjenner nøyaktig til fordelingsnøkkelen på hvor mye av pengene som skal videre til Canada fra Norge.

– Mats og jeg har hatt et godt forhold til RTP i mange år, og vi har kun vært opptatt av å samle inn så mye penger som mulig til organisasjonen. Det ligger en tillit i bunn, fra vår side, om at penger som er samlet inn gjennom Mats sine engasjement, går direkte til prosjektene, sier Zuccarellos manager.

– Jobben skal komme barna til gode

Skabo har vært sentral i innsamlingen som NHL-stjernen har bidratt med til RTP.

Zuccarellos manager har aldri fått en økonomisk oversikt om hvordan RTP Norge har disponert pengene som Team Zuccarello har samlet inn, utover at de har besøkt prosjekter i Tanzania ved to anledninger.

– Nei, jeg har ikke mottatt noen oversikt på hvordan pengene er distribuert inn mot prosjektene. Derimot har Mats og jeg selv hatt gleden av å besøke forskjellige prosjekter i Tanzania to ganger som er støttet av nettopp de midlene Mats har samlet inn. Vi kan ikke annet enn å si at det har vært helt fantastisk å oppleve det viktige arbeidet RTP gjør i Tanzania og mange andre steder i verden, sier Skabo.

Skabo har fått spørsmål om hva Team Zuccarello tenker om at nesten halvparten av pengene som blant annet de har bidratt til å samle inn, aldri er sendt videre fra Norge.

– Mats og jeg forventer at de pengene som er samlet inn via Mats sine mange tiltak, går direkte til de prosjektene i Tanzania, som vi har hatt en tydelig avtale om. Igjen så ligger det en tydelig tillit fra vår side om at den jobben som Mats gjør, kommer prosjektene og barna til gode. Det at midler er igjen i Norge behøver ikke nødvendigvis bety at det er penger fra tiltakene til Mats. Uansett så er dette et spørsmål RTP selvsagt må svare på, og noe vi også forventer de gjør, sier Skabo til TV 2.

Han sammenligner med Zuccarellos egen stiftelse, som ble opprettet for å få flest mulig barn og unge i aktivitet i Norge.

– Et av hovedfokusene til Zuccarellostiftelsen er at mest mulig av pengene skal gå direkte til formålet, og at vi alltid skal kunne vise til stiftelsens bruk av penger med stolthet og god samvittighet, sier Skabo, som selv sitter i styret.

Ingen offentlig kontroll

I dag finnes det ingen offentlig kontroll med innsamling eller godkjenningsordning for innsamlingsaktører.

Loven som regulerte innsamlingsarbeid i Norge ble opphevet i 2015, etter press fra organisasjonene selv.

Forbrukertilsynet var motstandere av dette, og foreslo heller at loven burde styrkes

– Ved å oppheve lov om registrering av innsamlinger, mente vi at man gikk bort fra en ordning som skapte trygghet for giverne, uten å erstatte dette med en ordning med tilsvarende virkning, sier Nina Elise Dietzel, seksjonssjef i Forbrukertilsynet.

– Hva tenker dere om at en norsk bistandsorganisasjon, som skal hjelpe barn i vanskeligstilte land, har beholdt store deler av innsamlede midler i Norge?

– På generelt grunnlag så vil nok de fleste givere føle seg lurt dersom kun et mindre beløp av de innsamlede midlene går til det opplyste formålet, og resten til å dekke andre kostnader, sier Dietzel.

Overføringer til Canada regnes som penger til formålet

Ifølge Vedtektene til Right To Play Norge skal stiftelsen forbedre hverdagen til barn og unge i og fra de mest vanskeligstilte områdene i verden ved hjelp av tilskudd, innsamlede midler og idrettsutøvere som rollemodeller.

– I likhet med alle ideelle organisasjoner tilstreber Right To Play at mest mulig av våre midler går til organisasjonens formål, skriver Vika i den generelle e-posten til TV 2.

Han viser til at formålsprosenten til Right To Play har ligget på over 90 prosent de siste 20 årene, hvorav de siste fem årene på 92,8 prosent.

– Administrasjonskostnader de siste fem årene er 1,9 prosent, skriver Vika.

Hovedårsaken til den høye formålsprosenten, er at dette inkluderer pengene RTP Norge får fra den norske stat.

Det norske kontoret sender nesten alle millionene de får fra den norske stat, videre til organisasjonens hovedkontor i Canada.

Pengeoverføringen til Canada regnes da som penger til formålet.

I tillegg henger det sammen med måten organisasjonen regnskapsfører ulike aktiviteter i et såkalt aktivitetsregnskap, slik at eksempelvis lønn til de ansatte i Norge kan føres som kostnader til formålet.

Da revisoren gikk gjennom regnskapet for 2017, ble det påpekt at RTP Norge kun brukte skjønn da de fordelte lønn mellom de ulike aktivitetene.

«Det foreligger ikke noe dokumentasjon til grunn for skjønnet », skrev revisoren og påpekte at det derfor var vanskelig å revidere de ulike aktivitetene uten timelister.

TV 2 har derfor spurt Right To Play Norge om de kan redegjøre for hvordan de har ført utgiftene i sitt aktivitetsregnskap.

Dette spørsmålet har organisasjonen ikke besvart konkret, men henvist til Innsamlingskontrollen - en privat stiftelse som skal kontrollere innsamlingsaktører.

For å bli med i deres register, må minst 65 prosent av pengene som samles inn, gå til formålet.

– RTP oppgir hvordan de kostnadsfører i regnskapets noter. Dette er kontrollert av RTPs revisor, oppgir Trond Løkke i Innsamlingskontrollen.

Han legger til at det ikke er viktig om innsamlede midler brukes i utlandet eller Norge, så lenge det er aktiviteter som tjener formålet, samt at revisjonsberetningen til RTP er i samsvar med gjeldende regelverk.

– Hvordan kan en giver være hundre prosent trygg på at minimum 65 prosent av innsamlede midler uavkortet går til formålet?

– Vi kan aldri være 100 prosent sikre på at alt er fullstendig korrekt hele tiden. Hvis noen bevisst jukser og er villig til å lyve om det, er dette svært vanskelig å avdekke, sier Løkke.

TV 2 har spurt Right To Play Norge om idrettsambassadørene som bidrar til å samle inn penger, får vite hvor mye av pengene som går direkte til barn i vanskeligstilte land.

Dette spørsmålet har ikke organisasjonen besvart.

Tidligere sponsorgeneral Jakob Lund tror det er store forskjeller mellom idrettsutøvere når det gjelder deres bevissthet omkring hva de stiller opp på.

– En del er veldig klar over hva de låner ansiktet sitt til, men det gjelder gjerne de aller beste utøverne. De som er tett oppunder de beste er oftest mest glad for å bli assosiert med noe som er større enn dem selv, og verdier som tilsynelatende er positive.

– Hvilket ansvar har idrettsutøvere for hva de stiller opp på?

– De må vite hva de gjør. Manger faller i den fellen at de gjør dette for å bli enda mer kjent selv, for å bli assosiert med kjendiser. De vil gjerne hente hjem personlig ære for å være med på noe som de tror er veldig bra.