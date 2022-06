Solbakken om svenskebråket: – Det er bare sånn det er i fotballkamper året rundt

Sverige fikk smake på en dobbel dose Erling Braut Haaland i søndagens Nations League-oppgjør på Friends Arena.

Den kommende Manchester City-spilleren scoret begge målene da Norge vant 2-1, og sikret seg en pangstart på Nations League-gruppespillet med to strake bortseire.

Etter kampen ble det imidlertid ordkrig etter at tomålsscorer Braut Haaland røpet at Sverige-stopper Alexander Milosevic hadde kalt ham en «hore» og uttalt at han ville «knekke føttene på ham» underveis i kampen.

MØTTE PRESSEN: Landslagssjef Ståle Solbakken på pressetreff før landslaget i fotball trener på Ullevaal stadion. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

– Sånn er det i fotballen året rundt

Dagen derpå møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen. Han fikk naturlig nok spørsmål om ordvekslingen mellom Braut Haaland og Milosevic.

Men han var lite snakkesalig om bråket.

– Det er bare sånn det er i alle kamper året rundt. Fra 6. divisjon i Nordre Østland til toppkamper. Så det orker jeg ikke å bruke tid på, sa Solbakken da han møtte pressen.

Stjernespillerne Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard fikk det ikke helt til å stemme umiddelbart etter at Solbakken overtok som landslagssjef. Nå er begge blant landslagets beste spillere - i kamp etter kamp.

– Det handler først og fremst om at laget fungerer også. Slik er det i all fotball. Erling vil alltid score noen mål, og Martin vil alltid slå noen geniale pasninger. Det handler om hvordan vi får satt opp laget og får de i gode posisjoner så ofte som mulig, mente han.

Svenskene raste da Morten Thorsby fikk straffesparket som Erling Braut Haaland sendte Norge opp i 1-0-ledelse på i søndagens kamp. Solbakken mener imidlertid at det var rett å dømme straffe, men forstår Sveriges frustrasjon.

– Den kan dømmes. Det er kontakt. Det er jo mer at Morten faller litt etterpå. Men det er kontakt og han kommer litt ut av balanse. Så jeg kan ikke si at det kategorisk ikke er straffe. Jeg kan godt forstå svenskene sier det er billig. Det hadde vi gjort selv også, men det går ikke an å kategorisk avvise at det ikke er straffe, mente han.

– Dere må lese mellom linjene

Erling Braut Haaland uttalte til TV 2 at straffesparket Norge fikk mot Sverige så billig ut. De uttalelsene fnyser Solbakken av.

– Tror du ikke det er et stikk til Thorsby? Dere får lese litt mellom linjene, konstaterte Solbakken om spisstjernens uttalelser.

Solbakken er naturligvis godt fornøyd med to strake seire i bortekampene mot Serbia og Sverige. Han oppsummerer seirene slik:

– To veldig gode førsteomganger, vi var bedre enn motstanderen i begge to på vanskelige bortebaner. Så stod vi i mot i andreomgangen da vi har hatt litt trøbbel, og kommet tilbake. Prestasjonene var jevnt over gode, samtidig som det er plass for forbedringer. Men vi ser ut som et lag, sa Solbakken, som nå ser frem mot oppgjøret mot Slovenia på hjemmebane.

– Det blir en annen type kamp. Analytikerne våre har hatt et godt innblikk i Slovenia allerede, jeg har bare sett en kamp av de to de har spilt til nå. Vi må lage en god plan, og ta ut det riktige laget og få med oss publikum, mente han.

Endrer trolig på laget

Solbakken gjorde bare to endringer i startelleveren mellom kampene i Serbia og Sverige.

Det var de to på papiret vanskeligste kampene under hele samlingen, så det var ikke urimelig å søke mest mulig toppet lag. Mot Slovenia torsdag blir det etter alt å dømme flere endringer.

– Jeg vet ikke ennå. Spillerne har fått helt fri i dag. De som vil trene, kan trene. De som vil være på hotellet og restituere, kan gjøre det, og de som bare vil gå seg en tur og få behandling, kan gjøre det. I dag har jeg ingen annen kontakt med spillerne enn med de som eventuelt kommer hit og trener, svarte Solbakken på spørsmål om hvilke rulleringer han kan tenke seg å gjøre.