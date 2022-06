Den har aldri vært bilen som har gjort mest utav seg. Men samtidig er Kia e-Niro et veldig godt eksempel på hvordan nybilmarkedet i Norge har utviklet seg de siste årene.

Niro var opprinnelig en ganske anonym crossover, en av mange modeller i denne klassen. Men så kom Kia med nyheten om at den også skulle komme i elektrisk utgave og da tok det av!

22. desember 2017 åpnet importøren for bestillinger. Det gikk så bra at de etter en tid måtte stenge hele reservasjonsløsningen og heller konsentrere seg om å holde ventetiden sånn noenlunde i sjakk. Det ble nemlig snart klart at fabrikken slet med å få fart på produksjonen. Dermed ble også leveringstiden lang.

Kunne solgt enda mer

Det svært mange falt for her var rekkevidden. Med 455 kilometer, var e-Niro nesten på Tesla-nivå, men med en helt annen prislapp. Da den ble lansert, fikk du en svært godt utstyrt bil til under 400.000 kroner. Det var gunstig.

Plassen var også et viktig argument. Niro er en relativt kompakt bil, men Kia hadde gjort en god jobb med plassutnyttelsen. Innenfor en lengde på 4,38 meter tryllet de frem grei plass til fire voksne og bagasjerom på 451 liter. Dermed duget den også som familiebil for mange.

e-Niro har solgt svært bra i Norge, men det er ingen tvil om at salget kunne vært høyere, særlig i starten. Men da leveringstiden i en periode krøp opp mot to år, valgte nok mange å se seg om etter noe annet. De siste par årene har det også kommet til mange konkurrenter, med blant annet like god rekkevidde.

Her testet vi e-Niro første gang – i Frankrike

Broom-Benny var tidlig ute med å teste elektrisk Niro, her på plass i Frankrike.

Selger til lageret er tomt

Nå er det snart klart for en helt ny Niro. Produksjonen av dagens modell er avsluttet, nå handler det om et lite antall lagerbiler som er igjen i Norge:

– Vi selger til vårt lager er tomt, det er færre enn 100 biler igjen. Ikke alle forhandlere har biler igjen. Her må man eventuelt ringe litt rundt for å finne forhandler med ledig bil, sier Bo Vig Jensen som er leder for produkt og logistikk hos den norske importøren.

Kia har allerede vist nye Niro-EV, vi i Broom har også testet den.

De fikk en av de første bilene som kom til Norge

Kia har dratt på betydelig mer designmessig med nye Niro-EV.

Virkelig blitt ny

– Responsen så langt har vært god, alle ser frem til å få bilen i butikk. Ny Niro PHEV som på mange områder er lik den nye EV, er hos forhandlerne i juli, forteller Jensen.

– Hvordan ser ventetiden ut for den elektriske utgaven?

– Det vil naturligvis avhenge av interessen rundt bilen. Men bestiller man nå, ser det ut som vi kan levere bil til de første allerede i fjerde kvartal i år, opplyser Jensen.

Designmessig har den nye modellen virkelig blitt ny. Her har Kia dratt på betydelig mer og gjort bilen tøffere. Den har vokst noen centimeter i lengden, bagasjerommet har økt til 475 liter. Rekkevidde er på 463 kilometer. Som før er det forhjulsdrift som gjelder, Kia tilbyr ikke bilen med 4x4.

Her drar de teppet av nye Niro-EV

En e-Niro som står og lader, det er slett ikke noe uvanlig syn her hjemme. Kia har solgt mange tusen eksemplarer de siste årene.

Mye fint utstyr

Noe av det som har kjennetegnet første generasjon Niro er lavt strømforbruk. Kia og søstermerket Huyndai markerte tidlig at de var gode på dette. Når vi tar med e-Niro på en siste kjøretur, ligger forbruket jevnt og stabilt rundt 14 kWt/100 kilometer på normal landeveiskjøring, uten noe ekstremt sparefokus. Det er et imponerende lavt tall. Den er også sparsommelig med strømmen på vanlig småkjøring. Med normalt kjøremønster, behøver du ikke å lade ofte.

Kjøreegenskapene er forresten litt som designet, de stikker seg ikke ut på noen spesiell måte. Bilen er lettkjørt, kvikk i starten og relativt godt støydempet ut fra prisen. Styringen kunne med fordel gitt litt bedre tilbakemeldinger fra underlaget, den er ganske livløs.

Komforten er fin og vi lar oss – igjen – imponere over utstyrsnivået i Exclusive-utgaven. Til så vidt over 400.000 kroner (406.900 for å være helt presis), får du mye av både komfort- og sikkerhetsutstyr. Hyggelige detaljer som kjøling i forsetene og varme i rattet er også inkludert.

Niro er en kompakt crossover, med lengde på like under 4,4 meter.

Populær bruktbil

God plassutnyttelse er nevnt. Selv om denne Niro-utgaven ikke ble utviklet som elbil fra starten av, har Kia klart å hente ut imponerende mye plass, både i kupéen og bagasjerommet. Fra 2021-årgangen fikk den også mulighet til å trekke tilhenger. Men her skal du holde deg i skinnet når du fyller den opp, vektgrensen er ikke på mer enn 300 kilo.

100 kilo taklast er imidlertid veldig bra. Det betyr at du kan ty til en stor takboks de gangene du har behov for å ha med mye.

Snart er bruktmarkedet eneste mulighet for å få tak i første generasjon elektrisk Niro. En kjapp titt der, viser at bilen holder seg imponerende godt i pris.

Prisbunnen har en tid ligger rundt 320.000-330.000 kroner. Da snakker vi gjerne eksemplarer som har gått uvanlig langt til elbiler å være.

Til rundt 350.000-360.000 kroner er det en god del biler å velge mellom. Da gjerne biler fra 2020/2021 med svært begrenset kjørelengde. Kia tilbyr syv års nybilgaranti i Norge, det bidrar til å gjøre nyere biler ekstra attraktive på bruktmarkedet.

Her er svenskene i Norge for å kjøre bil

e-Niro rakk akkurat å få den nye Kia-logoen, før det var slutt for bilen.

Får det tøffere

Den enorme responsen e-Niro fikk i starten, skal nok ikke andre generasjon forvente seg. Til det har konkurransen blitt mye tøffere siden den gangen. Nå er det flere modeller som kan tilby tilnærmet det samme.

Niro-EV får nok også merke konkurransen fra storebror EV6 som har fått svært god mottagelse i Norge. Til neste år utvider Kia elbil-utvalget ytterligere. Da kommer nemlig den store SUV-en EV9 og legger seg øverst i modellutvalget.

LES MER: Uten én ting hadde nok ikke så mange brydd seg om denne

Video: Her tester vi nye Niro-EV i Norge