Bil kjørte i fjellvegg i Bergen – en person til akuttmottak

Nødetatene er på stedet etter at en bil med to personer har kjørt i en fjellvegg i Arna i Bergen natt til mandag.

Rundt klokken 02 natt til mandag informerte Vest politidistrikt om at de to personene som var involvert i ulykken, var våken og bevisst og at de ble tilsett av helse på stedet.

Like etter klokken 02 opplyser operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Jørgen Ommdal, at en av de involverte har blitt sendt til akuttmottaket på Haukeland sykehus.

Operasjonsleder opplyser at politiet ikke er kjent med skadeomfanget til vedkommende.

Kjøretøyet har pådratt seg store materielle skader som følge av trafikkulykken.

– Vi vet ikke hva som er årsaken til ulykken, men vi snakker med vitner på stedet for å prøve å danne oss et bilde over hva som har skjedd, sier Ommedal til TV 2.

Førerens førerkort vil bli midlertidig beslaglagt.

Det har også oppstått brann i motorrommet på bilen. Brannen er nå slukket.

Ett av kjørefeltene langs fv587 har vært stengt som følge av ulykken, men llike før 03 natt til mandag opplyser Vegtrafikksentralen Vest at vegen har blitt åpnet for trafikk.

Vest politidistrikt fikk melding om hendelsen klokken 01:40 natt til mandag.

