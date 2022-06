Haaland fullroser Solbakkens plan: – Jeg må takke Ståle

Erling Braut Haaland (21) herjer for Norge. Det mener jærbuen at Norge kan takke landslagssjef Ståle Solbakken (54) for.

Se høydepunktene fra Norges seier øverst!

Det ble en jubelkveld for Norge mot Sverige på Friends Arena 1. pinsedag. Erling Braut Haaland scoret begge Norges mål i 2-1-seieren. Nå har jærbuen scoret elleve mål på sine sju siste landskamper.

– Du kan se etter kampen hvor stor lettelse det var og hvor digg det er når jeg scorer. Det er en fantastisk følelse. Det er viktig for meg. På landslaget er det mye forventninger til meg, ditten og datten. Å få det ut på det norske landslaget, det fortjener det norske folket, sier Haaland til TV 2.

– Hvordan forklarer du at Norge får det beste ut av deg nå?

– Jeg må takke Ståle der. Det er ikke noe annet å si. Han er en fin mann.

– På hvilken måte har han lagt opp til at du kan skinne?

– Det tror jeg ikke at jeg skal gå så detaljer inn på. Det skal jeg holde for meg selv.

Slik forklarer Solbakken Haaland-planen

Ståle Solbakken var imidlertid langt mer åpen om Haaland-planen enn hovedpersonen selv.

– Jeg fritar ham jo for defensiv jobbing, så de i midtbanefemmeren, de må ha store lunger, for han tar seg en pause eller to. Det må han få lov til for å ha maksaksjonene klare, forklarer Solbakken til TV 2.

Spesielt var landslagssjefen fornøyd med bevegelsene til spissjuvelen på Friends Arena. Planen ble utført mer eller mindre til perfeksjon.

– Han ligger jo der hele tiden. Han er ikke så mye med i førsteomgang, men ligger der og venter på den riktige ballen. Når han får den, så er det farlig hver eneste gang. Det er nesten et under at det ikke blir hat trick, sier Solbakken, og legger til:

– Du finner ikke en annen spiller med det killer-instinktet og nesen for mål for når du skal starte, stikke i de rette rommene og sånn. Der har vi en som kan gjøre det forhåpentligvis for oss i mange år. Det er gull verdt for oss.

HERJET: Erling Braut Haaland scoret to mål mot Sverige på Friends Arena. Foto: Fredrik Varfjell

Haaland ga klar beskjed til Solbakken

Landslaget feiret naturligvis triumfen foran bortesvingen etter triumfen, og der viste Ståle Solbakken en feiring i vaskekte Jürgen Klopp-stil der han slo i luften foran Norges supportere. Landslagssjefen forklarer imidlertid at feiringen ikke var hans egen idé.

– Det var Haaland som kommanderte meg til det. Han ville jeg skulle vise følelser, så jeg måtte gjøre det, sier Solbakken til TV 2 med et smil.

FEIRET MED FANSEN: Erling Braut Haaland ga beskjed til Ståle Solbakken om å fyre opp bortesvingen etter 2-1-seieren mot Sverige. Foto: Fredrik Varfjell

Neste kamp for Norge er mot Slovenia på Ullevaal 9. juni. Den kampen ser du på TV 2 og Play fra kl. 20.00.