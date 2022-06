Person fløyet til sykehus etter utforkjøring på E136

En bil med tre personer kjørte søndag kveld ut på E136 ved Lesjaverk. Politiet opplyser det en bil med tilhenger lastet med en bil som har kjørt ut.

Alle tre ble behandlet av luftambulanse på stedet.

Like etter klokken 22 skriver politiet på Twitter at én person blir fløyet til Lillehammer sykehus, mens de to andre blir kjørt til legevakten.



– Sammenstøtet med det utenfor veien har vært kraftig slik at hengeren løsnet fra bilen, sier operasjonsleder Kristian Bjånes til TV 2.

Han sier bilen var på vei vestover.

– Vi etterforsker og prøver finne ut hva som har skjedd der. Berging vil bli foretatt, sier Bjånes.



Politiet opplyste klokken 21.33 at vegen delvis er åpen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.45.