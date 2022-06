Tidligere Bon Jovi-bassist Alec John Such er død

Det var Jon Bon Jovi som meldte om dødsfallet i sosiale medier, skriver Variety.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

– Vi er knust over å høre nyheten om bortgangen til vår kjære venn Alec John Such, skriver Bon Jovi på Instagram.

Such var med på å grunnleggingen av bandet på 1980-tallet.

– For å være ærlig, fant vi veien til hverandre gjennom ham. Han var en barndomsvenn av Tico og tok med Richie for å se oss opptre.

– Alec var alltid vill og full av liv. I dag bringer disse spesielle minnene et smil på ansiktet mitt og en tåre i øynene. Vi kommer til å savne ham.

Bandets tredje album «Slippery When Wet» endte opp med å selge 12 millioner eksemplarer.

John Such ble født i Yonkers i New York 14. november 1951. Han spilte i et tidligere band med Richie Sambora, The Message, før han til slutt ble med i Bon Jovi.

Han forlot bandet i 1994, og ble ifølge Variety erstattet av bassist Hugh McDonald, som ble offisielt medlem av bandet i 2016.