Toppserie-legenden frir til egne fans: – Skal være mulig å få til i Oslo også

Kvinnesiden av fotballen seiler i medvind, og søndag ble det satt rekord på Brann Stadion da 10 582 tilskuere så hjemmelaget slå Vålerenga 1-0 i ligaens toppkamp.

Så mange tilskuere har det aldri tidligere vært på en klubbkamp for kvinner i Norge, og selv om det ble tap for hennes lag så innrømmer Vålerenga-profil og Toppseriens mestscorende spiller noensinne Elise Thorsnes at det hun var med på søndag var spesielt.

– Det er sånt vi drømmer om, og så får jeg håpe at det ikke er et engangstilfelle, og at folk begynner å få opp interessen og begynner å komme på kamp. Jeg tror samtlige som var på kamp i dag koste seg. Det hørtes i hvert fall sånn ut på stemningen, sier spissen med 130 landskamper for Norge og over over 15 års erfaring i Toppserien på CVen.

Thorsnes har latt seg imponere av det storklubber som FC Barcelona har fått til internasjonalt de siste månedene, og håper nå at søndagens batalje i Bergen kan bli en katalysator også for andre klubber her i landet.

– At vi har 10 000 her i dag på Brann Stadion, viser at det er noe på gang her også, men nå gjelder det å smi mens jernet er varmt og bygge videre på det de har klart her og følge det opp. Det betyr så utrolig mye for disse jentene her, og selv jeg ble jo litt rørt av stemningen som var utpå her. Det er ikke ofte vi får oppleve det, så jeg håper virkelig at vi får oppleve det flere ganger, sier 33-åringen, og gjentar:

– Jeg håper dette er noe både Brann og andre lag klarer å gjenskape.

– Når Bataljonen leverer som de gjør her, tror du det gir ekstra motivasjon til for eksempel Klanen for å mobilisere enda mer enn de har gjort?

– Ja, det håper jeg. Når de får det til her, så skal det jo være mulig å få det til i Oslo også. Selv om Oslo er en by med flere Toppserie-lag, så er Vålerenga det beste. Så det er verdt å komme å se på oss også, oppfordrer hun.

På spørsmål om Klanen har et større potensial enn de har fått vist til nå er også Vålerenga-stjernen tydelig.

– Ja, de cupfinalene jeg har spilt mot Vålerenga har de stilt opp bra. Jeg håper selvfølgelig at Klanen kan være med å støtte oss fremover. Kanskje det kan være med å bidra til at vi kan ta Brann på hjemmebane neste gang.

– For det er plass til dem når det ikke er cupfinale også?

– Absolutt. De er velkomne når som helst. Så vi håper veldig at vi kan klare å få til noe av det samme. Nå var det bra mot Rosenborg sist, og så håper vi at enda flere kan komme på kamp i fremtiden, sier Thorsnes.

Keeperprofilen: – Sikkert en del skapfans

Også bakerst i Vålerenga-laget står en profil som har vært en tydelig stemme rundt norsk toppfotball på kvinnesiden det siste tiåret. Guro Pettersen er også klar for at rammer som søndagens kan gjentas.

– Jeg skulle gjerne ha vunnet, men bortsett fra det sportslige så er det kult at det kom så mye folk. Det er noe jeg godt kan bli vant til, sier den EM-aktuelle-keeperen.

30-åringen vil imidlertid ikke direkte ikke være med på å gi skryt til Brann-fansen i Bataljonen, og hevder sågar at det kanskje fantes Oslo-sympatisører også blant «hjemmefansen» søndag.

– Altså, vi møtte jo noen supportere her i går som spilte Vålerenga-sanger fra vinduet, så det er sikkert en del skapfans på tribunen her i dag og, sier VIF-keeperen med et smil.

Brann-treneren er stolt

Brann-trener Alexander Straus omtaler oppgjøret som «god reklame», en merkedag og milepæl for kvinnesiden av norsk fotball, men mener det er viktig at også de som var i aksjon på banen får sin velfortjente hyllest etter publikumsfesten.

– Jeg synes det er stort. Vi hører trykket utpå her hele tiden, med et intenst trykk fra tribunen og en fantastisk anledning. Jeg er veldig imponert over bergenserne som har trykket dette laget til sitt bryst og så er jeg aller, aller mest imponert over spillerne våre. Dette er spillere som er vokst opp med å spille for maksimalt noen hundre tilskuere i mange år. Og så håndterer de det. De er seg selv, har lave skuldre og tør å spille ball. Det er ingen «choking». En sånn type kamp som dette er litt choke-materiale, sier Straus, og fortsetter:

– Jeg er veldig stolt av å være fra denne byen. Jeg er veldig stolt av oss bergensere, for jeg tror ikke dette skjer noen andre steder. Helt ærlig. Sånn mobilisering sånn som vi ser her gjør jo at ting blir spesielt når det skjer på vår egen hjemmebane. Jeg er fantastisk imponert og stolt av mine medborgere i Bergen by.

– Håper det ga mersmak

For Oslo-jenten Guro Bergsvand, som forut for oppgjøret bekreftet at hun kom til å føle seg litt ekstra bergensk søndag, ble det også en stor dag på jobben.

– Man tør nesten ikke drømme om det. Det var skikkelig kult, og en utrolig gøy opplevelse som jeg håper vi kan få flere av. Selv om det kanskje blir en liten stund til neste gang, så håper jeg virkelig at det ga mersmak til flere enn oss.

– Hvordan ville en ti år gammel Guro Bergsvand følt det om det var hun som gikk hjem fra sin første kamp som tilskuer etter noe sånt som dette her?

– Jeg håper at jeg hadde gått hjem og vært kjempegira. Når Bataljonen lager så god stemning, så håper jeg at de som var her hadde en god opplevelse, sier Brann- og landslagsstopperen.

PS! Neste søndag håper RBK at de kan slå den nylig satte publikumsrekorden når de tar imot nettopp Brann på Lerkendal.

NB! Tirsdag er det duket for en ny merkedag i norsk fotball på kvinnesiden. Da presenteres troppen til Norge for sommerens EM-sluttspill i England. Se uttaket direkte på tv2.no fra 10.00 tirsdag.