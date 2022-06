Haaland herjet med Sverige: – Med ham er alt mulig

NÅ: Se sending med intervjuer og analyser her.

Sverige-Norge 1-2

Ståle Solbakkens utvalgte spilte en bunnsolid førsteomgang på Friends Arena.

Et drøyt kvarter var spilt da dommeren pekte på straffemerket. Protestene fra svenskene var til ingen nytte.

Fra ellevemeteren var Haaland sikker.

– Med denne nummer ni, i de norske fargene, er alt mulig. Det er lov å drømme stort, sa Alsaker fra kommentatorboksen.

Norge tok med seg ledelsen inn i garderoben da dommeren blåste av for pause. Ekspertene applauderte prestasjonen.

– Vi er det klart beste laget utpå her. Vi har de farligste sjansene, er gode offensivt og bra defensivt, sa TV 2s Morten Langli.

Svenskene løftet seg etter sidebyttet. Bare fem minutter etter hvilen var de uhyre nær utligning. Venstreback Birger Meling kastet seg imidlertid foran avslutningen og avverget det som var på god vei til å bli mål.

Svenskene fortsatte å presse.

Så scoret Norge et mål etter Drillos ånd.

Ørjan Nyland banket ballen opp til Alexander Sørloth. Stussen gikk videre til Haaland, den svenske stopperen strakk seg forgjeves etter ballen og jærbuen satte inn 2-0 med høyrefoten.

– Så enkelt kan det gjøres når du har en superstjerne. De svenske stopperne har ikke mulighet mot Il Tempo Gigante! Det er så presist, det er så dødelig, kommenterte en ekstatisk Jesper Mathisen:

21-åringen er nå oppe i utrolige 18 mål på 19 landskamper, og har sørget for at Norge står med full pott etter to kamper i Nations League.

Og han fikset Norges første seier over Sverige i en tellende kampen siden 1977.

To minutter på overtid scoret Manchester United-unggutten Anthony Elanga et herlig mål for Sverige, men det ble ikke noe mer enn et trøstemål for söta bror.

Morten Thorsby, som skaffet straffesparket, er naturlig nok glad for seieren.

– Det skal være litt sånn mellom Norge og Sverige, det skal være litt temperatur og det skal fyre litt. I dag så gjør vi utrolig mye bra, det er synd vi ikke får den 3-0 scoringen, for det hadde prestasjonen vår fortjent. Litt bismak at vi får 2-1 scoringen, for egentlig så har vi to-tre store sjanser og burde vunnet 3-0, men bra med temperatur og veldig bra opplevelse, sier midtbanekrigeren til TV 2.

Saken oppdateres.