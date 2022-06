Warholm skadet i sesongåpningen

Det ble en marerittstart på sesongen for Karsten Warholm (26). – Jeg er veldig lei meg, sier Warholm.

Se skadesituasjonen øverst!

Karsten Warholm sesongdebuterte i Marokko søndag kveld. Det ble et mareritt for ulsteinvikingen.

Etter første hekk fikk han en kjenning i på baksiden av låret og måtte gi seg. Warholm fikk en ispose umiddelbart, og trener Leif Olav Alnes så bekymret ut på tribunen.

– Det er trolig en krampe i hamstringen. Det er ikke noe artig å starte sånn, men forhåpentligvis kommer jeg sterkere tilbake. Jeg må bare fikse dette. Se hva som skjer. Det var ikke noe jeg forventet. Jeg er veldig lei meg for at dette skjedde, sier Warholm i et intervju med World Athletics publisert på Twitter.

Warholm sier at han kjente det i hamstringen allerede over den første hekken.

– Han får behandling stadig for noe som oppleves som en krampe i baklåret. Umulig å vurdere alvorlighetsgrad, skriver Ståle Jan Frøynes, team manager for landslaget, i en SMS til TV 2.

Warholm hadde i utgangspunktet ikke tenkt å åpne sesongen før Diamond League-stevnet på Bislett 16. juni, men bestemte seg for å konkurrere i Rabat.

– Det er en strekkskade, eller ett eller annet som skjer. Det der så ikke bra, sa NRK-kommentator Jann Post etter Warholms skade.

Khallifah Rosser fra USA løp inn til en uventet seier etter Warholms skade.