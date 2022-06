Nadal om Ruud: – Jeg hadde elsket det

– Casper er en stor spiller, sier Nadal på pressekonferansen et par timer etter Roland-Garros-triumfen.

Tittelen var 36-åringens 14. på den røde grusen i Paris.

Ruud, som har sett opp til Nadal hele karrieren, har også grus som favorittunderlag.

Idolet er imidlertid klar på at Snarøya-gutten har tatt steg.

– Før var han bare en stor spiller på grus, men nå vinner han titler og kjemper i de viktigste turneringene på andre underlag, også, slår Nadal fast.

LEGENDE: Rafael Nadal har vunnet Roland-Garros utrolige 14 ganger. I tillegg er han tidenes mestvinnende med 22 Grand Slam-titler. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Wimbledon-skepsis

Neste Grand Slam-turnering, Wimbledon, er bare tre uker unna. Der kommer Ruud til å være en av de høyest rankede spillerne.

Ifølge tennisreporteren José Morgado kommer Snarøya-gutten til å klatre til sjetteplass på ATP-rankingen når den oppdateres mandag.

Foran ham på listen er russiske Daniil Medvedev, som er utestengt fra Wimbledon på grunn av hjemlandets invasjon av Ukraina.

I tillegg er Nadal usikker på grunn av fotproblemene som plaget ham under Roland-Garros.

LEGENDEMØTE: Rafael Nadal og Casper Ruud med tennisikonet Billie Jean King like etter finalen. Foto: THOMAS SAMSON

Tennisekspert Sverre Krogh Sundbø er likevel skeptisk til 23-åringens sjanser til å gå skikkelig langt i England.

– Jeg tror Casper skal inn i en gressesong der det handler om å vinne kamper og bygge selvtillit. Gress er ikke hans favorittunderlag enda. Det kler ikke spillet hans og han er ikke vokst opp på det, så han har lite erfaring. Men han har blitt en god nok tennisspiller til å kanskje kunne ta seg til tredje, kanskje fjerde, runde av Wimbledon, spekulerer Sundbø.

Nadal håper på Ruud-trofé

Nadal trekker frem jobben Ruud gjør hver dag.

– Han forbedrer seg hele tiden. Selv om det antageligvis var tøft for ham i dag, er jeg sikker på at han er veldig stolt og at teamet hans er veldig stolt av ham og alt han oppnår, sier spanjolen.

– Jeg hadde elsket å se ham med et trofé i fremtiden, tilføyer han.

Sundbø er ikke i tvil om at det er store ting i vente fra tenniskometen.

– Jeg tror virkelig at dette er første av flere Grand Slam-finaler for vår mann. Han kommer til å fortsette å ta steg. Familien Ruud har alltid vært villig til å ta det ene steget tilbake for å ta to steg frem. De har alltid vært flinke til å bruke enhver anledning til å lære seg nye situasjoner og utvikle ikke bare spillet, men også mentaliteten, rundt hvordan man kan nå helt til toppen, mener tenniseksperten.

– Det er vanskelig å kjenne på det absolutte toppnivået før man får oppleve det ved noen anledninger. Nå har Ruud fått muligheten til det, fortsetter Sundbø.