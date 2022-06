Ruud innrømmer: – Ikke gitt at jeg kommer til en ny Grand Slam-finale

Casper Ruud er fullstendig klar over at det kan ta tid å havne i nok en Grand Slam-finale i tennissirkuset.

Casper Ruud var sjanseløs mot Rafael Nadal i søndagens French Open-finale, men bare det å komme seg til en finale i en av verdens største tennisturneringer er noe 23-åringen alltid vil huske.

– Det har vært vanskelig å beskrive. Det har gått i ett strekk de siste 15-16-dagene, og jeg vil tenke tilbake på to fantastiske uker og ha spilt finale i en Grand Slam-turnering. Det gjør noe med ambisjonene og målene jeg setter meg videre, sier Ruud når TV 2 møter Norges største tennisstjerne dagen derpå i Paris.

TAPTE: Rafael Nadal slo Casper Ruud i tre set, 6-3, 6-3, 6-0, i finalen i French Open på Roland Garros stadion i Paris. Foto: Michel Euler

– Ikke gitt at jeg kommer til ny Grand Slam-finale

Ruud er imidlertid fullstendig klar over at det kan ta tid før han igjen slår seg til en finale i en Grand Slam-turnering. Men målet er selvsagt å klare det.

– Nå har jeg klart å knekke en kode en gang, og det føles som det går an igjen. Men så er det jo spillere som har kommet seg til en Grand Slam-finale én gang, og aldri klart det igjen. Så det er ikke gitt at jeg klarer det igjen. Det handler derfor om å fortsette å jobbe hardt og gjøre de rette tingene fremover, poengterer Ruud.

Etter finaletapet mot sin læremester Nadal i French Open-finalen rykket Ruud opp på en sjetteplass på verdensrankingen. Foran seg har han nå kun Novak Djokovic, (Serbia), Daniil Medvedev, (uavhengig), Alexander Zverev, (Tyskland) Rafael Nadal, (Spania) og Stefanos Tsitsipas, (Hellas).

– Det er klart at rankingtallet på en måte er det vi tennisspillere identifiserer oss med. Det er vår største skryterett, og det tallet vi har gjort oss fortjent til. Å være nummer seks i verden er jo det personlig beste for min del, sier Ruud, og legger til:

– Alle har jo en drøm om å bli nummer én, men det viktigste nå er at det er veldig gøy å vite at det for øyeblikket er kun fem spillere på denne jord som har vært bedre enn meg det siste året. Det gir meg motivasjon til å prøve å slå de fem en gang, selv om det blir ekstremt tøft, for alle er jo gode, understreker han.

– Bedre enn meg i alt

Han har ingen problemer med å innrømme at han kom til kort i møtet mot verdensfirer Nadal i finalen søndag.

– Selve finalen ble åpenbart for tøff for min del. Jeg leverte ikke noen dårlig kamp, men problemet mitt er at han slår meg på alt. Han har alt det jeg har, pluss litt tid. Så det var frustrerende å spille mot en som var bedre enn deg i alt, konstaterer en ydmyk Ruud.

– Jeg fikk ikke det resultatet jeg ønsket, men han viste hvorfor han har vunnet French Open 14 ganger. Han er for meg idrettens største legender, og da tenker jeg uansett idrett, slår han fast.

Nå venter turneringer på gress for Ruud. Selv om han blir høyt rangert i klassikeren og Grand Slam-turneringen Wimbledon, vil han ikke snakke opp forventningene.

– Nå venter gressesesongen, og jeg har ikke alt for store forventninger til det. Jeg blir høyt seedet i Wimbledon, og det blir interessant å komme dit som toppseedet. Men forventningene er ikke veldig høye, jeg har ikke fått det skikkelig til på gress enda, sier han.

Feiret i Paris

Ruud feiret finalebragden sammen med rundt 70-80 venner og nære i Paris søndag kveld. Nå venter helt andre ting enn tennis denne uken.

– Nå er alle klare for en liten feiring. Det er god stemning til tross for tap. Det er ikke vits å henge for mye med hodet. Det ble tap, men jeg tror ikke mange hadde forventet noe annet, sier Casper Ruud til pressen søndag etter finaletapet i Roland-Garros for Rafael Nadal.

Han påpeker at han selvsagt hadde lyst til å vinne kampen og at han var sjalu på Nadal som sto med pokalen. Men 23-åringen er likevel fattet. Han tar det hele med et smil.

Snarøya-gutten klarte å ta seg helt til en finale i en Grand Slam-turnering. Det etter en trøblete start på sesongen.

Og flere norske hadde tatt turen til Paris for å se finalen. Kronprinsparet var på plass, flere norske mediehus, flere norske supportere og så var det alle som var invitert av Team Ruud. Der snakker vi rundt 70-80 personer, ifølge Ruud.

– Det har visstnok vært litt av logistikk-kjør på billetter. Du får unngå å høre med pappa om det på noen uker. Jeg tror han er ganske sliten når det kommer til hvem som skal ha billetter. Det var mange som kom hit. Det er hyggelig at de vil oppleve dette med meg, sier Ruud til TV 2.

Kort tid etter at Ruud møtte pressen, var hele Team Ruud i bilen. Da var de på vei til sentrum av Paris for å samles på den norske ambassaden i Paris. De norske mediene fikk også være med. Der var hele Team Ruud, venner, familie, sponsorer og ambassadøren på plass.

Champagne og mat ble servert og kronprinsparet var også innom en snarvisitt.

– Hva skal du gjøre de neste dagene?

– Nå vil jeg hjem en tur å prøve og spille litt golf kanskje. Jeg vil slappe av og ikke spille noe tennis neste uke i hvert fall. Man må begynne å trene for gress snart, men det blir ikke med det første, sier Ruud og smiler.