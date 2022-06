Etter 20 år med kamp er de endelig gift

Prins Gustav av Sayn-Wittgenstein-Berleburg er sønn av prinsesse Benedicte av Danmark og avdøde prins Richard. Prinsen er nevøen til dronning Margrethe av Danmark.

Etter 20 år med kamp, fikk han endelig sin store kjærlighet Carina Axelsson. Det danske kongehus deler selv gladnyheten på sin egen Instagramkonto.

Saken fortsetter under bildet.

Paret giftet seg i slottskapellet i Schloss Berleburg i Tyskland lørdag, og holdt et borgerlig bryllup.

Kjempet i mange år for å få lov til å gifte seg

Paret møttes for første gang allerede i 2013, men veien til ekteskap har vært lang. Det hele skyldes et testament forfattet av prins Gustavs farfar, og en arvestrid med en grandonkel.

GIFT: Lørdag fikk prins gustav endelig sin Carina Axelsson. Foto: Lise Åserud / NTB

I 1939 skrev prinsens farfar, fyrste Gustav Albrecht af Sayn-Wittgenstein-Berleburg, et testamente med strenge krav til prinsens kommende ektefelle.

Der sto det at hun måtte være «arisk, adelig og protestant», hvis han skulle arve Berleburg Slott i byen Bad Berleburd, som ligger øst i Tyskland.

Fikk endelig omgjort regelen

Hans utkårede, Carina Axelsson, oppfylte ikke disse kravene. Axelsson som tidligere var modell og nå er barnebokforfatter, har mexicansk mor, er født katolikk og hennes foreldre er heller ikke adelige.

Etter å ha jobbet i mange år for å få omgjort denne regelen, slo det øverste nivået i rettsvesenet i delstaten Nordrhein-Westfalens i 2020 fast at prinsen var den rettmessige eier av slottet, som gjorde det mulig for paret å endelig gifte seg.

På fredag startet paret på den etterlengtede bryllupshelgen, og lørdag fikk de altså – endelig – gifte seg foran 40 gjester.