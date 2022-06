Tre drept og 14 såret under masseskyting i Tennessee

Tre personer ble påkjørt og 14 skutt under en masseskyting i Tennessee hvor tre ble drept.

14 personer ble skutt, mens tre ble påkjørt da de forsøkte å flykte fra stedet under en masseskyting i byen Chattanooga i Tennessee.

Det skriver AP.

Tre personer er drept og 14 skadet i hendelsen som fant sted nær en nattklubb.

To skal ha blitt drept av skuddene, og den tredje av en påkjørsel.

På en pressekonferanse sier politisjef Celeste Murphy at 16 av ofrene var voksne, mens én var ungdom. Flere er fortsatt kritisk skadd, ifølge henne.

SKYTING: Politisjef Celeste Murphy møtte pressen etter en masseskyting i Tennessee. Foto: Tierra Hayes / AP / NTB

Politiet i Chattanooga mener det skal ha vært flere skyttere. Murphy sa også at politiet tror det er snakk om en isolert hendelse, og at det ikke er fare for offentlig sikkerhet.

– Vi prøver å finne ut nøyaktig hva som skjedde og hva som førte til at dette fant sted.

Politiet rykket ut til melding om skytingen klokken 02.42 amerikansk tid.