Tilbake til tegnebrettet

Private fotballakademier utfordrer den norske fotballmodellen. Nå bør reglene og retningslinjene for barnefotballen opp på nytt. Slik situasjonen er nå, risikerer vi at de virker mot sin hensikt.

Barneidrettsbestemmelsene og NFFs retningslinjer for barnefotball skal sørge for at idretten gir et best mulig tilbud til alle barn. Barneidretten skal være inkluderende og gi barna et trygt sosialt miljø der de kan utvikle seg og føle mestring.

Man ønsker ikke for sterkt resultatfokus de første årene, og man vil ikke dele inn barna etter ferdighetsnivå. Idrettsforbundet advarer både mot tidlig selektering og tidlig spissing. Helst skal barna kunne drive med flere idretter, og det bør skje mest mulig i barnets nærmiljø.

Alt dette er vel og bra. Når vi samtidig ser at det er i ferd med å vokse frem et stort tilbud av private fotballakademier, må vi imidlertid spørre oss selv om barneidrettsbestemmelsene nå virker mot sin hensikt. Er det beste i ferd med å bli det godes fiende?

Hvis for mange søker seg til private akademier i stedet for å følge den modellen norsk idrett og norsk fotball har vedtatt, må man kanskje ta en ny titt på selve modellen.

Barneidrettsbestemmelsene og retningslinjene for barnefotball har garantert vært viktig for å skape en fotballfamilie som favner bredest mulig, men det som var riktig for ti år siden er ikke nødvendigvis riktig nå lenger. Når terrenget endrer seg, bør også kartet justeres.

Målet med reglene er å skjerme barn for altfor mye resultatfokus og spissing i for ung alder. Hvis utviklingen med stadig flere private fotballakademier for barn fortsetter, kan det være at NFFs reglement for barnefotballen ironisk nok skaper en mye mer konkurransepreget fotballhverdag for mange barn, med enda tydeligere skiller mellom de beste og resten.

Vi risikerer at alternativet for de som føler de ikke får de utfordringene de trenger blir et stadig voksende marked av private akademier med eliteturneringer og PT-timer for purunge barneskoleelever, fra aktører som opererer på utsiden av den norske idrettsfamilien.

Er det ikke da bedre å lage mer fleksible regler og retningslinjer i den tradisjonelle fotballfamilien? I dag er for eksempel retningslinjene for hospitering oppover i aldersklasser veldig konservative. NFF mener selv at hospitering kan være et viktig verktøy for å gi spillere riktig balanse mellom utfordring og mestring. Likevel er det ikke anbefalt før barna er tolv år gamle. Det samme gjelder hospitering på tvers av kjønn.

Det er ikke utenkelig at en del av de barna som velger å søke større utfordringer i de private akademiene ikke hadde hatt det samme behovet hvis de fikk hospitere på eldre lag tidligere. Det er også vanskelig å forstå hvorfor fotballen skal ha enda mer konservative regler enn Idrettsforbundet når det gjelder aldersgrense for å ha tabeller og kåre vinnere i turneringer. Først i 12-årsklassen begynner fotballen å kåre vinnere.

Selv om intensjonen er god, kan det bidra til at mange av de ivrigste barna oppfatter barnefotballen i regi av NFF som mindre seriøs. Da er kanskje veien til et privat akademi kort for de som ønsker at deres ambisjoner skal bli tatt mer på alvor.

Uansett hva man mener om private fotballakademier for unger som nettopp har begynt på barneskolen, må man ta innover seg at det er et marked for disse tilbudene. Mange av barna og foreldrene TV 2 har snakket med mener sterkt at de ikke fikk de utfordringene de ønsket seg i den tradisjonelle klubbfotballen. Det er en tilbakemelding NFF bør lytte til.

Det betyr ikke at tidlig topping, elitesatsning for åtteåringer og et gjennomorganisert fotballiv helt fra første spark på ballen er fasiten. Men behovet for bedre tilrettelegging for de som vil ha større utfordringer eller flere fotballøkter i uka er åpenbart til stede. Som i alle andre saker handler det om å finne en gyllen middelvei.

Det er interessant å høre hva våre landslagsspillere sier om saken. Flere av dem har vært innom ulike private akademier i ung alder, og mener det har vært avgjørende for deres utvikling. Dennis Johnsen er en av dem som følte han måtte til et foreldredrevet akademi fordi de ikke fikk det de ville ut av den tradisjonelle klubbfotballen.

Andre har gått NFF-skolen hele veien, og er strålende fornøyd med det. Sander Berge understreker at leken på løkka med kompiser var minst like viktig som de organiserte treningene:

«Man snakker om akademiordningen at det er veldig detaljert og mye terping. Jeg hadde kanskje mer frihet til å få spille fotball med mine beste kompiser og gleden rundt det. Det er det viktigste.»

Det finnes mange ulike veier til målet, og NFF bør helst klare å skape rom for alle disse ulike behovene. NFF må finne en måte som inkluderer både de som har fotball som en av mange fritidsaktiviteter og de som helst vil spille fotball hvert våkne minutt. Klubbene rundt omkring i fotball-Norge må klare å favne alle barn, uavhengig av økonomi, bakgrunn, ambisjoner og ferdighetsnivå.

Samtidig bør både private aktører og ivrige foreldre bite seg merke i det Sander Berge sier. Vi må ikke miste leken på løkka. Barn trenger å leke med ball, de trenger å utfolde seg på egenhånd uten stram regi og trenerstyrte øvelser. Det er ingen tvil om at vi mister mye hvis akademiregimer uten tid til å spille med venner på løkka blir den nye normalen. En moderne norsk barnefotball må ikke glemme fotballens røtter.