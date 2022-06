Daniel (20) lagde kritisk TikTok-video – omstridt selskap truet med søksmål

Pinsen fikk en brå vending for sikkerhetsekspert og etisk hacker Daniel Christensen (20).

Christensen er for mange kjent under brukernavnet @BobTheShoplifter på TikTok – der han deler innhold om nett- og forbrukersikkerhet. Han er også ansatt som etisk hacker for Telenor.

Tidligere i juni publiserte 20-åringen en video som viser at Trustpilot, et ledende nettsted for forbrukeranmeldelser, har lagt til en advarsel på det omstridte selskapet Stayclassy sin profil.

På Trustpilot sin side står det i en stor rød boks: «Obs! Det er påvist misbruk av tjeneste våre på denne siden».

OBS: Slik så det ut over Stayclassy sine anmeldelser på Trustpilot søndag kveld. Foto: Skjermdump

TV 2 har tidligere omtalt denne advarselen fra Trustpilot. Flere forbrukere varslet Trustpilot om at Stayclassy tidligere har kompensert for anmeldelser – og at de mener å kunne bevise at selskapets ansatte selv har lagt inn positive anmeldelser.

Brutt retningslinjene

Da TV 2 tok kontakt med Trustpilot sitt hovedkontor i København i februar, kunne de bekrefte at Stayclassy har brutt retningslinjene:

– Vi har fått en rekke henvendelser om Stayclassy, og da vi kikket på det, fant vi brudd på våre retningslinjer. De bruker incitamenter til å oppfordre til anmeldelser - noe som ikke er tillatt, sier kommunikasjonsdirektør Annmiek Mohr Wilson i Trustpilot.

– Nå har vi sendt selskapet advokatbrev, der ber vi dem om øyeblikkelig å stoppe dette. Vi har også lagt ut en advarsel på deres Trustpilot-profil, der vi gjør forbrukeren oppmerksom på at de har forsøkt å manipulere anmeldelser, fortsetter hun.

Her må Stayclassy-sjefen svare for seg etter saken TV 2 hadde i februar:

Truet med søksmål

Da Christensen lagde video om Trustpilot sin advarsel om det norske selskapet Stayclassy AS, dukket det plutselig opp trusler om politianmeldelse og søksmål i innboksen.

Eposten kom fra daglig leder Thomas Holstad i Stayclassy, som TV 2 har fått innsyn i.

«Hva er ditt motiv for å skape hat mot en bedrift? Du skjønner vel kanskje selv at dette gir grunnlag for erstatningssøksmål fra vår side?».

Videre skriver Holstad:

«Hvis ikke dette fjernes umiddelbart er neste skritt politianmeldelse, videre juridiske skritt blir også tatt».

Se eposten her:

JURIDISKE SKRITT: Daglig leder Thomas Holstad sin epost til 20-åringen. Foto: Skjermdump

– Folk blir jo redd

I kommentarfeltet til 20-åringen på TikTok er det flere som hevder de også har blitt truet med juridiske skritt dersom man ikke sletter kritiske innlegg om selskapet.

– Det er jo unge folk, som også er kundene til produktene. Det er mest sannsynlig derfor Stayclassy vet at de kommer unna med sånne ting. Folk blir jo redd. Flertallet bøyer seg, sier Daniel Christensen.

I mailen, som daglig leder Thomas Holstad har sendt til 20-åringen, står det: «Rent juridisk burde du kjenne til § 185 om hatefulle og diskriminerende ytringer. Du kan også lese seg opp på § 266 og § 267»

Om § 185, § 266 og § 277 § 185. Hatefulle ytringer: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Les mer her. § 266 a. Alvorlig personforfølgelse: Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år. Les mer her. § 267. Krenkelse av privatlivets fred: Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Les mer her. Kilde: Lovdata

Les tilsvaret til Thomas Holstad lengre nede i saken.

Eposten til Holstad stopper imidlertid ikke TikTok-profilen. Han har bestemt seg for ikke å slette videoen.

– TikTok-kanalen min baserer seg jo på å få ut sannheten. Jeg er en privatperson, som bruker ytringsfriheten på ting jeg mener er dumt - rett og slett, sier Christensen.

Vil belyse misbruk

Daniel Christensen mener det er viktig å belyse selskaper som misbruker forbrukersider som Trustpilot.

– Det finnes veldig mye reklame til nettbutikker som bryter lover og regler. Det går utover norske forbrukere og deres økonomi. Problemet med Trustpilot er at mesteparten av folk som legger ut anmeldelser er sure. Derfor er det viktig at folk ikke misbruker plattformen.

SOSIALE MEDIER: Daniel Christensen har over 150.000 følgere på TikTok. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

I den aktuelle videoen på TikTok viser Christensen til en side hvor man kan se hvor mange tilbakemeldinger som har blitt slettet. Søndag kveld står det at selskapet har rapportert inn 116 tilbakemeldinger.

Alle har lavest mulig stjernerangering.

Etter at selskapet ikke lenger fikk muligheten til å slette tilbakemeldinger, har meldinger fra misfornøyde kunder rent inn. Anmeldelsene har derfor falt fra 5 stjerner til 3.

– Kommer med alvorlige påstander

TV 2 har vært i kontakt med daglig leder Thomas Holstad i Stayclassy. Han mener Christensen har gitt et feilaktig bilde av selskapet i sin TikTok-video.

Holstad reagerer spesielt fordi 20-åringen har over 150.000 følgere på plattformen.

– Daniel kommer med alvorlige påstander om en rekke ulovligheter, som ikke stemmer overens med virkeligheten. Dette blir spredd videre til flere tusen mennesker. Vi opplever generelt at han har en agenda mot oss, og det er veldig plagsomt.

– I tillegg er det mange som skriver mye om meg som daglig leder i kommentarfeltet hans. Jeg mener Daniel har et redaksjonelt ansvar.

OMSTRIDT SELSKAP: TV 2 hjelper deg har tidligere laget saker på Stayclassy og kundeklager. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Men hva konkret er det i videoen du mener er feil og som du reagerer på?

– Han skriver blant annet at vi driver med ulovlig markedsføring, men det er helt feil. Det er ikke ulovlig å gi insentiver mot kundeanmeldelser, så lenge det ikke er føringer der. Daniel unnlater å fortelle hele historien - og det gjør dere i TV 2 også.

– Hadde du reagert hvis han ikke skrev den ene setningen om «ulovlig markedsføring»?

– Nei, da hadde jeg ikke reagert. Når noen sprer falsk informasjon, er det på sin plass at vi prøver å stoppe det. Jeg mener det burde være ulovlig. Vi er opptatt av at riktig informasjon kommer fram. Her mener vi jurister skal få ta den vurderingen.

– Trusler og tomme ord

I lys av selskapets historikk mener Hans Fredrik Marthiniussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen, det er naturlig å tenke at Stayclassys praksis strider med markedsføringsloven.

– Å tro at Daniel er erstatningspliktig på grunn av den ene setningen er ganske håpløst, sier Marthiniussen, som kaller epostene fra daglig leder Thomas Holstad for «trusler» og «tomme ord».

Jusprofessoren sier responsen til Holstad «understreker at dette er en bedrift en ikke kan forholde seg til».

– Fullstendig over mål og helt useriøst, sier Marthinussen, som har sett epostene sendt fra Holstad.

Professor Hans Fredrik Marthinussen ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland

Marthiniussen tror sannsynligheten for at Holstad går til søksmål er liten, og understreker at Stayclassy uansett ikke har noen forankring i noen av paragrafene som daglig leder Holstad selv har trukket frem.

– Paragraf 185, som Holstad bruker, beskytter ulike menneskegrupper, eksempelvis religiøse-, etniske eller andre minoritetsgrupper, men selvfølgelig ikke bedrifter, forklarer han og påpeker at det er helt greit å ytre hat mot en bedrift.

– Når Holstad henviser til paragraf 266 og 267, er han milevis unna. Helt useriøse påstander!

Jusprofessoren forklarer videre at man kan anmelde det meste, men at listen for det som er straffbare trusler, ikke er nådd i denne saken – for noen av partene.

Jussprofessorens anbefaling

Marthinussen understreker likevel at privatpersoner bør være obs på at de et stykke på vei vil kunne være ansvarlig for ytringer som kommer frem i eget kommentarfelt, men at da det må foreligge tydelige, straffbare ytringer – eksempelvis rasistiske kommentarer.

Samtidig kommer han med en klar anbefaling til personer som opplever bedrifter som truende, og som synes det er vanskelig å ignorere truslene.

– Det er veldig ubehagelig å bli møtt på en slik måte, så jeg skjønner at folk reagerer. Jeg hadde tatt kontakt med Forbrukertilsynet, som blant annet har ansvar for å ivareta forbrukervernet, sier han.

– Kommer med alvorlige påstander

TV 2 har fremlagt svarene fra jusprofessoren til Thomas Holstad.

– Juristene som TV 2 har snakket med forteller blant annet at det er useriøse påstander når du henviser til disse paragrafene i eposten din om søksmål til Christensen. Hva tenker du om det?

– Jeg tror ikke du har fremlagt riktig informasjon og hele bildet av saken til juristene.

– Du er daglig leder av en bedrift som omsetter for flere titalls millioner i året. Burde du ikke tåle kritikk?

– Det gjør vi, men vi opplever at kritikken ikke blir riktig fremsatt. Dere lager saker ut av noe som ikke er en sak. Så kan man stille spørsmål ved om det er smålig at jeg reagerer slikt, men det får være.

– Stayclassy har for ordens skyld aldri linket til Trustpilot på våre sider som Daniel påstår i sin video. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere pågående saker i media.

TV 2 har sjekket opp i Holstad sin påstand om at Stayclassy aldri har lenket til Trustpilot tidligere. Historisk data for nettsiden til selskapet viser imidlertid at Stayclassy har lenket opp mot Trustpilot.

– Jeg vet ikke hvilke verktøy dere bruker eller hvor du har fått den informasjonen fra, men det stemmer ikke.

Etter TV 2 begynte på saken har Thomas Holstad gitt beskjed til Daniel Christensen om at saken ikke vil bli tatt til juridiske skritt likevel. Det er 20-åringen veldig glad for.

– Jeg er veldig lettet! Det er ikke slik at man skal bli truet med søksmål for å dele kritisk informasjon om en bedrift, sier Christensen.