Flere titalls personer skal være drept i angrep mot kirke i Nigeria

En katolsk kirke sørvest i Nigeria ble angrepet under pinsegudstjenesten søndag. Nigerianske medier anslår at alt fra 20 til 50 personer kan være drept.

Væpnede menn skjøt og kastet sprengstoff inn i kirken i delstaten Ondo. Mange av de døde skal være barn. Presten i kirken skal ha blitt kidnappet, ifølge Adelegbe Timileyin, som representerer området i Nigerias nasjonalforsamling.

Timileyin sier at minst 50 er drept, et tall også avisa Nigerian Tribune oppgir. Øyenvitner melder om minst 20 døde. Myndighetene har ikke oppgitt et offisielt dødstall hittil.

Jihadistgrupper har angrepet en rekke kirker i det nordlige Nigeria, der flertallet av befolkningen er muslimer, men Ondo i sørvest hadde fram til nå sluppet unna volden. Ingen grupper har tatt ansvar for angrepet.

– Våre hjerter er tunge. Freden vår er blitt angrepet av folkefiender, skrev delstatens guvernør Rotimi Akeredolu på Twitter.

President Muhammadu Buhari fordømte drapene.