Rykker ut til melding om bilbrann på E18

Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut til melding om en bilbrann i nordgående løp på E18.

Først meldte politiet at stedet for hendelsen var Sandefjord, men rettet det i ettertid til syd for avkjøringen til Stokke.

– Politiet har ikke ankommet ennå. Ikke meldt om større trafikale problemer. Ikke meldt om personskade og per nå opplyses det at det ikke brenner lenger, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.