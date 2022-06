Nadal ble for sterk – Ruud tapte den historiske Grand Slam-finalen

Casper Ruuds eventyrlige Roland-Garros-uker er over. I finalen var det læremester Rafael Nadal som viste eleven hvor skapet står.

Rafael Nadal - Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0

Ruud henvendte seg til Nadal og gratulerte ham da han fikk mikrofonen på arenaen etter matchen.

– Vi vet alle hvilken mester du er. I dag fikk jeg kjenne på hvordan det er å spille mot deg i en finale. Det er ikke lett. Jeg er ikke det første offeret, sa Ruud med et smil – og ble møtt med latter fra tribunen.

– Du er en stor inspirasjon for meg. Vi håper alle at du fortsetter litt til, lød det fra 23-åringen.

HISTORISK: Casper Ruud hyllet barndomsidolet og finalemotstander Rafael Nadal etter å ha mottatt beviset på den knallsterke andreplassen i Roland-Garros. Foto: YVES HERMAN

Ruud fikk det svært tøft og tapte 0-3 i strake sett. Spesielt mot slutten ble det tungt, hvor han tapte elleve game på rad.

Gratulert av Nadal

Det første Nadal gjorde da han fikk mikrofonen, var å hylle Ruud og teamet rundt ham.

– Det er en fornøyelse å spille mot deg i en finale her i Roland-Garros, sa Nadal.

– Jeg må gratulere deg for den strålende karrieren du har. Spesielt disse ukene er et viktig steg fremover. Jeg er veldig glad på dine vegne, også for familien din og teamet ditt. Dere gjør det veldig bra. Jeg ønsker dere alt det beste i fremtiden, fortsatte superstjernen.

TÅRER: Det var mye følelser i sving etter at triumfen var et faktum for Rafael Nadal. Foto: BENOIT TESSIER

Ruud takket også sine nærmeste, og la ikke skjul på at det har vært en stor opplevelse å ta seg helt til finalen i Paris.

Han takket også supporterne, som har hyllet nordmannen med «Ruuuuud»-rop gjennom turneringen.

– Dere har vært strålende med meg gjennom de to ukene, så takk. Det gir meg motivasjon til å komme tilbake. Forhåpentligvis kan jeg lære meg litt fransk til neste år. Hvis det er mulig, det er ikke lett, sa Ruud med et smil.

SJARMERTE: Casper Ruud fikk applaus flere ganger under sin tale like etter finalen. Foto: BENOIT TESSIER

To historiske uker for norsk tennis endte altså med et finaletap i Ruuds første Grand Slam-finale, mens Nadal vant sin finale nummer 14 på Paris-grusen. Nadal vant også med denne tittelen sin 22. i Grand Slam-rekken.

En helt vanvittig statistikk.

Og det hele med store deler av Ruuds familie, venner, sponsorer og andre nordmenn på plass i Paris. Kronprinsparet var også til stede for å se Ruud i finalen mot Nadal.

KONGELIGE: Den spanske kongen Felipe VI kronprins Haakon så finalen sammen. Kronprinsesse Mette-Marit var også tilstede og er i bunn av bildet her på vei til plassen sin.) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Før finalen var det klare favorittstempelet på Nadal.

Men noe tydet på at det ting kunne se annerledes ut på forsøk nummer 14. Nadal fylte 36 år på fredag som var, han har slitt med en skade i foten over lang tid og han hadde en mindre optimal oppladning til denne finalen enn tidligere finaler.

Nadal applauderte Ruud

Gjennom disse to ukene i Paris har man vært vitne til en litt annen holdning fra Ruud sin side. Fra å ha vært tydelig i flere måneder på at kvartfinale var målet, endret det seg noe underveis.

– Det har vært en fin turnering. Jeg har møtt tøffe kamper. Tsonga var en tøff førsterunde. Men alle kamper har jeg egentlig vært favoritt så det har vært litt press, sa Ruud på pressekonferansen etter semifinalen.

Der understreket han også at Nadal ville være klar favoritt i finalen, men la likevel ikke skjul på at det hadde vært fint å kunne skryte av en Grand Slam-tittel etter finalen.

Ruud yppet seg også ved flere anledninger mot mannen med flest Grand Slam-titler i historien.

Han klarte å bryte Nadals servegame ved et par anledninger og han satte også noen vanvittige vinnere i kampen. Såpass gode var noen av dem at også Nadal ikke kunne gjøre annet enn å applaudere Ruuds prestasjon.

TOK «ALT»: Rafael Nadal var i det umulige hjørnet i finalen og var så å si på alt av baller Ruud sendte over nettet. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Slik var finalen

I finalen mellom Ruud og Nadal tok spanjolen kommando fra start og vant det første settet 6-3.

I andre sett hadde Ruud muligheten til å utligne da han ledet 3-1 i game. 36-åringen fra Mallorca skrudde imidlertid på en bryter igjen og snudde settet fullstendig til sin favør.

Nadal vartet opp med en tennis i det andre settet som rett og slett kan kategoriseres som kunst.

Spanjolen var sterk med både forehand, backhand og alt av forskjellige tekniske slag. Spanjolen vant også det andre settet 6-3.

Dermed måtte det et mirakel til for å i det hele tatt håpe på en Ruud-seier i finalen. Men spanjolen var ikke interessert i å gi fra seg ledelsen.

I det tredje settet fortsatte Nadal å pøse på i et forrykende tempo og tok kommando fra start.

Nadal vant sitt første servegame, så brøt han Ruuds første servegame og så vant han sitt andre servegame. Dermed sto det 3-0 i game i det tredje settet på kort tid. Nadal overkjørte Ruud fullstendig og vant settet 6-0. Dermed vant Nadal finalen 3-0 i sett.

Tidligere denne uken skrev også Ulrikke Eikeri historie da hun også tok seg til finalen i mixed doubles i samme turnering.