Etter trenerbruddet med familien: – Gjert har forandret seg. Til det bedre

– Her lukter det godt, sier Gjert Ingebrigtsen og stormer inn i hotellresepsjonen.

Det er sen kveld i Manchester. Trenerlegenden Gjert Ingebrigtsen er i manesjen igjen med Per Svela og Narve Gilje Nordås, hans nye friidretts-familie.

Gjert er i bedre humør enn på lenge. Det er tydelig at han trives. Ler. Gestikulerer. Snakker høyt. Alt er nesten som før.

– Det er jo nesten ikke mat her, sier han.

Vi enser den samme energien. En mann som bryr seg, som sier ifra.

Middagsserveringen er snart over og kjelene er uansvarlig tomme. 5000-meteren som Svela og Nordås' løp var siste distanse, og siden de to løperne måtte gjennomføre en treningsøkt etter løpet tar det tid å komme seg på hotellet.

Gjert har en løsning.

– Dere går ut og spiser. Jeg finner meg rester her, sier han til guttene før han haster igjennom middagsrestene på buffeten - og setter seg ned ved bordet til stevnegeneral i Manchester, nordmannen Vicente Modahl.

GIR INSTRUKSER: Gjert Ingebrigtsen med Narve Gilje Nordås og Per Svela. Foto: Lasse Evensen.

Nye utfordringer

Gjert er i godt humør, lite mat til tross. Historiene sitter løst. Han forteller. Om sønnene hjemme. Om minstemann William som hoppet hekk over puter i gangen hjemme. Og at han har ambisjoner for de to nye løperne sine.

– Det er en annerledes oppgave. Før kunne jeg påvirke mine egne hele døgnet. Det er selvfølgelig krevende, men det ga resultater. Jeg jobbet med de hele livet deres. Med Per og Narve blir det oppfølgning på treningene samt på telefonen. De har sitt eget liv utenom treninger. Det er annerledes, sier han og fortsetter:

– Jeg er jo opptatt av prosessen for å komme frem til resultatene. Egentlig har jeg jo aldri vært opptatt av idrett, forteller han.

ENGASJERT: Gjert Ingebrigtsen mens Per Svela og Narve Gilje Nordås løper. Foto: Lasse Evensen.

Han kikker på klokka. Gjert Ingebrigtsen har første fly hjem morgenen etter, men er usikker på om flyet går ettersom det er flykaos i Europa.

– Jeg har så helvetes mye å gjøre på jobb. Jeg må hjem for å bli ferdig med det jeg skal gjøre, sier han.

Likevel går det lille stresset over i trivsel. Ikke fordi han koser seg med maten, men med samtalen. Den teller. Det er tydelig at han og Vicente Modahl har god kjemi.

Endret væremåte

La oss skru klokka tilbake et døgn. Gjert og de to guttene ankommer resepsjonen. Det er sent. Gjert går rett på sak. Han vet hva som skal gjøres.

Mens han sender Per og Narve opp på rommet, jakter han på Modahl.

Det er snakk om hare i morgendagens løp. Gjert vil legge føringer. Både Per og Narve er på jakt etter å få gode tider med tanke på kvalifisering til sommeren og høstens mesterskap.

GJERT-ELEV: Per Svela i aksjon. Foto: Lasse Evensen.

– Han er fantastisk til å ordne ting. Han kjenner jo alle i dette sirkuset og vi ser jo at han nyter stor respekt både hos andre utøvere og hos arrangører. Nå får vi all oppmerksomhet fra Gjert og det nyter vi godt av. Han fikser og ordner alt, men samtidig ser jeg jo at han har forandret seg – til det bedre, sier Narve Gilje Nordås. Han ler litt når han sier det.

Per Svela er enig.

– Han har blitt litt rundere i kantene. Er ikke så påståelig som han har vært – og han trenger ikke nødvendigvis ha siste ordet, sier Svela.

– Nei, ikke hele tiden, ler Nordås, som legger til at Gjert fremstår mer ydmyk og ikke er så bastant.

Men begge har forstått at bruddet mellom far og sønner har vært belastende.

– Klart det er en stor påkjenning. Nå som tingene har satt seg litt, fremstår han i godt humør og at han trives sånn som det er, forutsetningene tatt i betraktning, sier Svela.

Gjert Ingebrigtsen er enig i at han har savnet sirkuset.

– Det betyr noe å holde hjernen i sving samt å holde den trenerbiten, som jeg har brukt mange år på å utvikle, ved like. Det utfordrer meg om ikke enda mer med Per og Narve enn med mine egne fordi her er det andre som styrer mesteparten av døgnet deres, sier Ingebrigtsen.

Ikke som de andre



Under oppvarmingen på stadion i Manchester, er det mange som kommer bort for å bli tatt bilder av med trenerlegenden. Han smiler og stiller opp. Ingen nykker. Ingen blir avvist.

GJERT-ELEV: Narve Gilje Nordås i aksjon. Foto: Lasse Evensen

Det er tydelig at han er respektert i friidrettsmiljøet. Man skulle kanskje tro at han blir nedrent av utøvere som vil bli trent av han.

– Jeg er ikke som andre friidrettstrenere. Jeg er på tilbydersiden. Folk har muligens så stor respekt for meg at de ikke spør – og det er like greit. Jeg er ikke den type trener som skal trene flest mulig. Siden utøverne forstår at de vil få et hyggelig avslag, vil de heller ikke nedlate seg til å spørre. Men mitt opplegg er jo en prosess. Det er ikke bare å ta over en utøver og gjøre underverker over natta. Det tar lang tid.

Middagen tar lengre tid enn han regnet med. Til det er han for glad i å snakke med folk. Gjert Ingebrigtsen er åpen som ei bok. Følelsene ligger langt utenpå kroppen. Det har både sine fordeler og sine ulemper. Vi kommer inn på troen på seg sjøl, troen på at man kan bli god. Da forteller han en historie om Jacob før OL-finalen.

– Vi la aldri en taktikk for løpet. Sønnene mine hadde allerede så mye erfaring fra store løp i ung alder at de visste veldig godt selv hvordan de skulle løpe. Jeg hadde en pep-talk med Jakob før OL-finalen. Jeg sa: «Du må gå inn der å ha troen på at du skal vinne. Jakob så på meg og sa: Slapp av, jeg VET at jeg vinner.»

OL-GULL: Gjert Ingebrigtsen beundrer sønnens medalje i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Ingenting å bevise



Selv om han er tilbake i manesjen for to av våre aller beste langdistanseløpere, tenker Gjert Ingebrigtsen annerledes nå. Livet har forandret seg.

– Sønnene mine har vunnet EM og tatt medaljer i VM og OL. Jeg har ikke noe jeg skal bevise for noen. Jeg tar det helt med ro. Det er helt fantastisk. Nå bruker jeg litt mer tid på andre ting enn jeg har gjort de siste 15 årene. Det er godt å kjenne litt på normalitet.

Gjert fartet hjem med første fly neste morgen. Han var fornøyd med løpingen, men ikke med resultatene til utøverne sine. Det hadde noen å gjøre med masse vind og temperatur ned mot åtte grader da guttene løp.

Nordås ble nummer tre med 13.26,64 på 5000 og var omtrent ti sekunder bak persen, mens Svela tok sjetteplassen på 13.33,40. Kenyanske Edward Zakayo vant på 13.13,03.