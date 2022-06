Politiet løste 50 år gammel mordgåte

I juni 1974 ble det funnet levninger etter en person som var bundet fast i et sumpskogområde i Palm Beach County i USA. Frem til nå har ikke politiet klart å identifisere personen.

Nye DNA-muligheter har gjort det mulig.

På tampen av fjoråret tok Othram Labs kontakt med politiet i Palm Beach County og tilbød seg å hjelpe til på uløste saker gjennom bruk av nye DNA-metoder.

Ved å bruke DNA-profilen fra legningene som ble funnet i 1974, klarte forskere å identifisere personens mor og søsken – og dermed fant man også ut hvem levningene tilhører, skriver CNN.

Susan Gale Poole var 15 år gammel da hun forsvant i Broward County like før julen 1972. Ingen har sett henne siden. Da hun forsvant, bodde hun i Fort Lauderdale, i leiligheten til en venn i Wilton Manors.

Nå tror politiet at Poole ble drept av Gerard Schaefer, som i 1973 ble dømt for to drap på to andre tenåringer fra Florida. Han jobbet i Wilton Manors-politiet da Poole forsvant.

Han døde i fengsel i 1995. Ifølge politiet har de foreløpig ingen fysiske bevis for at han er skyldig i Pooles død.

Moren til Susan Poole er fremdeles i live. Hun er nå i 90-årene.