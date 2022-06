Nye detaljer om Hitler avslørt

Informasjon om Adolf Hitlers stemmeproblemer og frykt for alvorlig sykdom ble funnet av Robert (21) mens han lette gjennom gamle papirer til et skoleprosjekt.

Adolf Hitler ble i over ti år behandlet for stemmeproblemer av øre- nese- halstspesialisten Carl Otto von Eicken. Legen kom tettere på den tyske diktatoren enn de fleste andre.

Det kommer fram i gamle brev som nylig er offentliggjort, skriver den sveitsiske avisen NZZ am Sonntag, som siteres av Reuters.

Funnet i familiearkiv

Brevene ble i sin tid sendt fra Eicken til en fetter, og ble gjenfunnet av fetterens tippoldebarn, Robert Doepgen (21), mens han lette gjennom familiens arkiver for å finne materiale til et skoleprosjekt.

Hitlers stemmeproblemer startet i 1935. Han ble stadig hesere. Brevene avslører at Hitler fryktet alvorlig sykdom.

«Hvis det er noe alvorlig, må jeg absolutt få vite det», hadde Hitler sagt etter hans første konsultasjon i mai 1935, ifølge brevene.

Brevene beskriver også hvor viktig stemmen var for Hitler for å tale og skape begeistring hos tilhengerne sine. En operasjon for å få fjernet en polypp på en centimeter ble utsatt til etter en viktig tale, fordi Hitler måtte hvile stemmen sin etter inngrepet.

Den britiske historikeren, Richard J. Evans, er spesialist på tysk krigshistorie, og bekrefter ovenfor avisen at brevene er ekte.

– Hitlers stemme var nøkkelen til suksessen hans, sier Evans til avisen.

Taus om politikk

I brevene står det ingenting om at von Eicken var skeptisk til å behandle en mann som etter hvert forårsaket holocaust og andre verdenskrig. Millioner av mennesker ble drept.

Etter krigen ble legen avhørt av russiske etterforsker. Da de spurte ham hvorfor han ikke hadde drept Hitler, svarte han: «Jeg er lege, ikke drapsmann».

Hitler døde da han tok sitt eget liv inne i en bunker i Berlin i 1945. Like etter var krigen over.

Von Eicken døde i 1960.