– Folk reiser hit for å se fattigdommen

JAYWICK, STORBRITANNIA (TV 2): Landsbyen Jaywick to timer utenfor London er et av Storbritannias fattigste områder. Innbyggerne forteller om et trykkende stigma, og myndigheter som helt har glemt byen.

Midtveis i Storbritannias storslagne fire dagers feiring for dronning Elizabeth drar TV 2 et par timers kjøretur øst for London til Jaywick, Essex. Landsbyen er ett av de fattigste områdene i Storbritannia.

Stedet omtales som byen myndighetene totalt har glemt. Tre ganger de siste årene har den blitt rangert som Englands fattigste.

Stigmatisert

Når vi kommer frem, merker vi stigmaet som henger tungt over byen.

– Har dere også kommet for å ta bilder av hvor fattige vi er?

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. SLITENT. Knuste ruter og hullete veier i Jaywick. Foto: Marte Christensen / TV 2

Flere er tydelig frustrerte og sinte, både på myndigheter og folk som tar bilder av hjemmene deres som om det var en turistattraksjon.

De ber oss filme de pene stedene lenger borte, men det gir ikke hele bildet.

For forskjellene i Storbritannia er enorme. Fra styrtrike oligarker i Londons rikeste områder til byer som Jaywick hvor byen forfaller og ressursene er begrenset.

Drevet ut av London

Etter at vi har gått litt frem og tilbake i gatene, finner vi et lite hus som er pyntet koselig med malerier, blomster og perler. Vi banker på og blir møtt av en hyggelig mann. Så fort vi sier at vi er journalister tilbyr han oss tranebærjuice og henter kona.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. KREATIV: Damen i huset har malt muren og pyntet med planter og perler. Paret ønsker ikke å bli tatt bilde av, men forteller at de begge har en funksjonehemming som gjør at de ikke kan jobbe. De bodde i London før, men trygden dekket ikke husleia. De var hjemløse i ett år før de fant det lille huset i Jaywick med en husleie som var overkommelig. Nå har de malt og pyntet hjemmet til å bli gatas koseligste. Gamle ferieboliger Deres historie er lik ganske mange av de andre som bor i Jaywick. Landsbyen ble bygget som ferieboliger på 1930-tallet, men etter andre verdenskrig ble det stort behov for bosetting. Dermed ble de små ferieboligene brukt som heltidshjem. Nå er det i stor grad et sted hvor de som ikke har råd til å bo i byen flytter. Noen bor i campingvogner, andre bor i de små feriehusene. Paret forteller at det skal være grillfest for dronningen i gaten ved siden av, så vi går dit. – En turistattraksjon På grillfesten treffer vi Mandy, som bor i en husvogn i Swift Lane. Mandy sier hun bor «off the grid», altså uten innlagt vann og strøm. Hun får treverk som skal kastes av naboene, og bruker det til oppvarming. I hagen står det et badekar som kreativt er omgjort til sofa. Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. Mandy har bodd i Jaywick i tre år. – Det er problemer her. Det er mye fattigdom og mange mennesker med utfordringer, sier Mandy. Hun forteller hvorfor mennene som oppsøkte oss var så sinte. – Dette er en turistatraksjon. Folk kommer hit om sommeren for å se fattigdommen. For å se om det er så ille som de tror, sier hun. Mens vi er i byen, kjører og sykler folk forbi mens de filmer gatene med mobiler. SANDSTRAND: Den enorme stranden er det Mandy liker aller best med Jaywick. Hun syns den burde blitt utnyttet mye bedre. Foto: Marte Christensen / TV 2 Flere av de andre beboerne sier de opplever at myndighetene ikke vil bidra til å utvikle området. Mandy mener alle husene i Jaywick må rives og bygges nytt, men husene er så små og står så tett at et nytt hus vil ta plassen til seks av disse boligene. – Du må flytte seks familier for å få et hus til en familie. Hva gjør du da med de andre fem familiene? Det er problemet med det området her, sier Mandy. Hun mener at byen optimalt sett bør bli et feriested igjen. Håper på forandring med Charles som konge Søstrene Tiffany og Jasimine har laget hjemmelagde vimpler for å pynte gaten til dronningfesten. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Jaywick er en av Storbritannias fattigste byer. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Jaywick er en av Storbritannias fattigste byer. Foto: Marte Christensen / TV 2 Les mer Men i Swift Lane merker vi samholdet blant naboene som drar stoler, bord og grillmat ut i gaten. Denne dagen feirer de dronningen. Også her er de fleste glad i henne, og syns hun har gjort en god jobb. Men de andre medlemmene av kongefamilien er de mer skeptiske til. Mandy er opptatt av at det må gjøres noe med landet hvor forskjellene bare øker. Hun mener at politikerne har skylden, men at kongefamilien har stor innflytelse på politikerne. – Du burde aldri dømme et land på dets rikeste, men på dets evne til å ta seg av de fattigste. Uheldigvis blir landet bare mer og mer splittet. Det vil skape flere problemer fremover, sier hun. Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. SAMHOLD: Naboene feirer dronning Elizabeth med grillmat og godt selskap. Hun syns dronning Elizabeth har vært en god dronning i 70 år, men håper på forandringer i landet når prins Charles blir konge. – Monarkiet kan bli, men Charles burde representere forandring. Dessverre tror jeg ikke det vil bli så mye endringer, sier Mandy.

Mer innhold fra TV 2