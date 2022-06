TV 2 erfarer: Solbakken gjør endringer mot Sverige

TV 2 erfarer at Morten Thorsby spiller fra start på midtbanen mot Sverige.

Fredrik Aursnes går ut av startoppstillingen, Sander Berge flyttes ned som midtbaneanker, og Thorsby inntar plassen som venstre indreløper, får TV 2 opplyst.

Thorsby kom inn og spilte 23 minutter i torsdagens 1-0-seier mot Serbia. Under landslagssamlingen i mars spilte han ikke et eneste minutt, men Sampdoria-spilleren har ofte fått tillit i storoppgjørene under Solbakken.

Det var tilfelle både mot Tyrkia og Nederland i VM-kvalifiseringen.

– Det blir en tøff fysisk kamp mot Sverige, og kampen i Serbia kostet enormt med krefter for hele Norges lag. Thorsby hadde et godt innhopp og var med på å gi det norske laget bedre kontroll over kampen etter at han ble byttet inn, og det at Thorsby kommer inn gjør den norske banen mer fysisk robust. Samtidig var jeg imponert over Aursnes i Beograd, og han får garantert mange flere minutter på denne samlingen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Solbakken gir også Alexander Sørloth muligheten fra start etter å ha benket ham mot Serbia, får TV 2 opplyst.

Trønderen kom inn for Joshua King til pause i Beograd.

På grunn av en tropp på 26 spillere er det ikke plass til alle på den norske benken. En av spillerne som må finne seg i å sitte på tribunen i Stockholm er Mats Møller Dæhli, til tross for at han kom inn og spilte et kvarter mot Serbia.

Etter det TV 2 erfarer stiller Norge slik mot Sverige (4-3-3): Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Sander Berge, Morten Thorsby – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

Saken oppdateres!