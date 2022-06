Brann vant toppkampen og knuste publikumsrekorden: – En drøm

Brann-Vålerenga 1-0

Et Brann Stadion badende i sol og med rekordstort oppmøte for en klubbkamp på kvinnesiden av norsk fotball.

Fakta: Tidligere rekorder Mest sette kamp i Toppserien:

Vålerenga-Kolbotn, 3541 (i 2018)





Mest sette kamp på kvinnesiden i Norge: Norge-USA, 15762 (Ullevaal i 2000)

Røa-Asker, 8856 (cupfinalen på Bislett i 2006)





Røa-Asker, 8856 (cupfinalen på Bislett i 2006) Mest sette kamp på kvinnesiden i Norge:

Norge-USA, 15762 (Ullevaal i 2000)





Norge-USA, 15762 (Ullevaal i 2000) Mest sette kamp på kvinnesiden i Bergen:

Norge-England, 10830 (i 2019)

Det var rammen for toppkampen mellom Brann og Vålerenga i Bergen, og aktørene skuffet ikke de 10.582 fremmøtte på Stadion.

Bataljonen skapte stemning gjennom hele oppgjøret, og særlig før pause ble det også vist fotball av ypperste klasse.

Det var også i denne omgangen Cecilie Redisch Kvamme skulle sette inn scoringen som etter hvert gjorde henne til den store Brann-helten.

– Det er sånn jeg har vært med på å gjøre selv på tribunen når herrespillerne svorer. Så det å få oppleve dette selv var noe jeg absolutt ikke hadde trodd på forhånd og en veldig kjekk opplevelse, sier målscoreren til TV 2.

Hun rangerer dagens kamp veldig høyt.

– Akkurat nå topper dette det meste. Det har vært en helt fantastisk dag, jeg kunne ikke drømt om noe bedre.

SEIER: Hovedtrener Alexander Straus og målscorer Cecilie Redisch Kvamme seiret for Brann i Toppseriekampen mellom Brann og Vålerenga på Brann stadion. 1-0. Foto: Marit Hommedal

– Kjempeskuffet

Også Brann-kaptein Tuva Hansen roser de ti tusen oppmøtte.

– Det er helt fantastisk. En ubeskrivelig følelse. Det er en drøm som går i oppfyllelse, du får frysninger på hele kroppen, sier Brann-kaptein Tuva Hansen til TV 2 etter kampen.

Vålerenga-keeper Guro Pettersen var på sin side ikke like fornøyd.

– De er litt bedre enn oss, akkurat i dag, og klarer å få et mål. Vi er selvfølgelig kjempeskuffet og skal være skuffet i hele dag. Så er det bare å begynne å jobbe til neste kamp, sier hun.

– Det er alltid surt å tape fotballkamper. Det blir fort historie, det kommer nye kamper, forhåpentligvis skal vi møte de to ganger til, da må vi prøve å bli enda bedre og slå de, sier en skuffet Elise Thorsnes.

Lekkert spill gav ledelse

1-0-målet kom nemlig fra høyrebacken etter snaut halvspilt omgang, da Brann vartet opp med et lekkert angrep foran hjemmefansen. Spielführer Lisa Fjeldstad Naalsund avanserte på sedvanlig vis med ballen sentralt og fant Marit Bratberg Lunds dødelige venstrefot på kanten.

Overlegget var presist, men krevde fremdeles en jobb av motsatt back Kvamme. På lekkert vis dempet hun ballen med høyre og dunket den i nettet bak en utspilt Guro Pettersen i VIF-buret med venstre.

– Veldig fornøyd med at den var med venstrefoten, forteller en noe sjokkert Kvamme om målet.

En historisk scoring i det som er første gang Branns kvinnelag spiller offisiell kamp på Brann Stadion.

– Hva kommer du til å tenke på før du legger deg i kveld?

– Det er sikkert scoringen da, jeg får se den på nytt igjen, humrer Kvamme.

Da hadde allerede begge lag vært nære i åpningsminuttene. Gjestenes Elise Thorsnes skjøt like untefor, mens Brann fikk en trippelsjanse der både Kvamme og angriperne Svava Ros Gudmundsdóttir og Elisabeth Terland var nære før fem minutter var spilt.

Sjansesløseri før pause

Både Terland og Gudmundsdóttir var også nære ved å doble ledelsen i 1. omgang.

Like etter scoringen ble sistnevnte spilt gjennom, men denne gang viste keeper Pettersen seg fra sin beste side og fikk avverget like foran noen lange islandske tær. Den EM-aktuelle burvokteren fikk en støvel i hodet i situasjonen, men kunne fortsette etter noe behandlingstid på det for anledningen strøkne gressteppet på Stadion.

Etter drøye halvtimen vartet Brann nok en gang opp med flott spill på venstresiden, der Terland til slutt avsluttet over, mens Gudmundsdóttir både skjøt midt på keeper alene med Pettersen og avsluttet like over med en heading før første omgang var over.

Knuste Toppserie-rekorden - økte ledelsen på toppen av tabellen

2. omgang var ikke et like stort fyrverkeri, selv om Brann muligens ble snytt for et straffespark da målscorer Kvamme gikk i bakken, men omgangens første virkelige jubelbrøl kom da speaker annonserte det offisielle tilskuertallet på Stadion.

– Litt emosjonell, det må jeg ærlig innrømme, sier Brann-trener Alexander Straus til NRK etter kampslutt. Både han og målscoreren var tydelig stolt over å ta tre poeng foran så mange fremmøtte.

10582 var fasiten, og dermed ny rekord hva gjelder klubbkamp på kvinnesiden i norsk fotball. Den gamle var fra cupfinalen i 2006, der 8856 tilskuere var på plass på Bislett mellom Røa og Asker.

Den gamle rekorden for en Toppserie-kamp var på 3541, og tilhørte Vålerenga og Kolbotn i 2018. Med andre ord ble den rekorden nesten tredoblet søndag.

Seieren betyr at Brann øker forspranget ned til VIF på toppen av Toppserie-tabellen. Nå leder Alexander Straus' lag med åtte poeng, riktignok med en kamp mer spilt. Nederlaget var gjestenes første for sesongen.