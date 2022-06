Øyner Ruud muligheten: – Sjansen har aldri vært større for å slå Nadal i en finale

Tennis-sjefen i den spanske storavisen Marca setter Rafael Nadal som favoritt i finalen mot Casper Ruud. Likevel tror han sjansen for å slå Nadal aldri har vært større.

Klokken 15.00 søndag går Roland-Garros-finalen av stablene på mektige Philippe-Chatrier i Paris. Forhåndsfavoritt Rafael Nadal klarte å ta seg til finalen etter at semfinalemotstander Alexander Zverev måtte gi seg etter en alvorlig ankelskade.

På motsatt ende av trekningen klarte Casper Ruud å kjempe seg hele veien til finalen. Nordmannen var en av de beste spillerne på sin side av trekningen, men å nå sin første Grand Slam-finale er nok noe Team Ruud også sliter litt med å forstå.

– Ingen. Kanskje de villeste i Norge ville trodd det. Neida. Ser man på den ene siden av trekningen så var Ruud en av de bedre på grus. Man kan ikke være for overrasket, sier Ubaldo Scanagatta, en av de mest rutinerte tennisjournalistene i verden, til TV 2.

En annen som har god peiling på tennis og som har jobbet med idretten i over 22 år er Joan Solsona. Han er sjef for tennisdekningen til den spanske storavisen Marca.

Han hadde en prat med Nadals trener Carlos Moya lørdag. Der fortalte Nadal-treneren at Ruud er «den tydeligste grus-spilleren på hele touren på grunn av spillestilen».

Marca-journalisten anser likevel Nadal til å være favoritt i finalen.

– Det største handicappet Ruud har, utenom at det er hans første finale, er at han møter idolet sitt. Jeg tror likevel det første settet vil være svært avgjørende for finalen, sier Solsona.

Årsaken til det er inngangen Nadal har til årets finale. Den spanske 36-åringen har kjempet godt i kampene sine og i semifinalen mot Zverev slet Nadal voldsomt i det andre settet.

RUTINERT: Joan Solsona er tett på Rafal Nadal i sin jobb som tennissjef i Marca. Foto: Morten Asbjørnsen/ TV 2.

Ifølge Marca-journalisten handlet ikke det noe som helst om foten Nadal har slitt med. Den injiseres uansett før hver kamp slik at foten sovner gjennom kampen, ifølge Solsona.

– Normalt kommer han hit med minst 15-20 kamper før sesongen. I år kom han hit med fem kamper. Det handler mer om energi. Taper Nadal første sett vil det bli tøft for ham å vite at han minst må spille tre sett til for å vinne kampen, sier Solsona.

– Timingen for å møte Nadal i en finale må være ganske grei?

– Sjansen har aldri vært større for å slå Nadal i en finale. Han er 36 år gammel og oppladningen har ikke vært optimal. Nadal har aldri vært i dårligere form i en finale enn det han er nå.