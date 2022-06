– Han har hatt vondt lenge. Men han er vant til det

I mange år har Rafael Nadal slitt med en kronisk skade ved innsiden av ankelen. Spanjolen har selv beskrevet hverdagen som vanskelig på grunn av smertene.

– Jeg vil heller tape søndagens finale og få en ny fot, sa han etter semifinaleseieren over Alexander Zverev fredag.

Ifølge Joan Solsona, tennissjef i spanske Marca, injiseres Nadals fot før hver kamp for at han skal miste følelsen i den.

Fotskaden gjør at Nadal ofte ikke får trent ordentlig. Han har også uttalt at foten av og til plager ham i kamp.

– Spiller fantastisk uansett

Analysesjef for Casper Ruud og utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund, Øivind Sørvald, tror ikke foten kommer til å sette en stopper for Nadal.

– Rafael har hatt vondt i foten lenge. Han spiller jo fantastisk uansett. Jeg tror vi får en Rafael som kommer i voldsomt tempo og som prøver å skremme unggutten fra Norge, sier Sørvald til TV 2.

– Hva vet vi om hvilken forfatning Nadal er i?

– Den fysiske tilstanden er nok bra. Foten er nok vondere enn tidligere, men han er vant til så mye nå. Jeg tror at når man kommer ut til finalen, så har han glemt det og tenker han skal vinne. Han er en utsøkt mester i å vinne kamper. Han finner alltid en vei.

Rafael Nadal er blitt vant med å takle smerte. Foto: THOMAS SAMSON

– Jeg husker US Open-finalen mellom Nadal og Medvedev. Da gikk han og sjanglet og var helt dehydrert. Men han fant en vei der også. Det er aldri slutt mot Nadal. Det er en formidabel oppgave Casper har foran seg, understreker Sørvald.

– Tør ikke tenke på det

Sørvald beskriver Ruuds finale som uvirkelig, men mener det er mye som må klaffe dersom vi får en norsk vinner i Paris.

– Det skal serves godt, feilprosenten skal være nede. Det er mange ting, men jeg gir Casper en sjanse om han spiller som han gjorde mot slutten av kampen mot Cilic.

Men skulle det bli finaletap for Ruud og Nadals 22. Grand Slam-tittel, tror Sørvald at Ruud kommer seg raskt over det.

– Alle guttene på dette nivået vil vinne. Jeg tror Casper vil være skuffet i kort tid om han taper. Men så går det over. Men Casper er tøff. Han vil vinne. Dette er noe vi må nyte, Casper kommer til å nyte det og alle rundt han kommer til å nyte det.

Men skulle det bli seier...

– Det finnes ingenting større enn å vinne Grand Slam for første gang. I tennisen er dette det største. Jeg tør ikke å tenke på det. Jeg har tenkt på det, men jeg tør ikke mer. Det blir for meget.