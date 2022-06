Brann knuser rekord: – Jeg kjenner det i hjertet

Søndag er det duket for fotballfest og Toppserie-rekord på Brann Stadion når Brann møter Vålerenga til toppoppgjør.

Fakta: Tidligere rekorder Mest sette kamp i Toppserien: Vålerenga-Kolbotn, 3541 (i 2018)





Mest sette klubbkamp på kvinnesiden i Norge:

Røa-Asker, 8856

(cupfinalen på Bislett i 2006)





Norge-USA, 15762

(Ullevaal i 2000)





Norge-England, 10830 (i 2019)



Søndag formiddag bekrefter ligalederen at over 9000 billetter er solgt til oppgjøret, og med det har de grust den gamle Toppserie-rekorden på 3541 fra 2018.

Rivalmøtet med Oslo-klubben blir også den mest sette klubbkamp på kvinnesiden i norsk fotball noensinne.

– Det føles litt ekstra stas når det er sånne rammer som dette. Jeg tror det blir helt sykt. Man prøver jo å forberede seg, men når vi står der og synger Nystemten med resten av gjengen så tror jeg det kommer til å føles som landskamp i EM eller VM, sier Brann-profil og landslagsspiller Lisa Fjeldstad Naalsund til TV 2.

Søndagens kamp føyer seg inn i rekken av positive aspekter rundt utviklingen av fotballen på kvinnesiden de senere år, og profilene mener det at Norge henger med på den utviklingen er essensielt.

– Det er kjempeviktig. Jeg synes vi går foran med et veldig godt eksempel, og jeg er litt stort at av det er bergenserne som faktisk klarer å mobilisere til en sånn fotballfest med oss.

– Hvor stolt kommer du til å være når du går utpå der?

– Jeg tror jeg kommer til å være stoltere enn de som ikke er fra Bergen. Jeg kjenner det i hjertet. Jeg brenner jo for det like mye som andre bergensere. Det er ganske stort å kjenne på, sier Naalsund.

GLEDER SEG: Lisa Naalsund er blant Branns fremste profiler, og klar for kamp på arenaen hun er oppvokst på som tilskuer. Foto: Beate Oma Dahle/NTB Scanpix

– Jeg har ingenting til overs for Vålerenga

Lagvenninne både på klubb- og landslag, Guro Bergsvand, er enig med Naalsund. Den tidligere Lyn-spilleren mener også at motstanderen gjør det hele ekstra spesielt

– Det kommer til å bli en skikkelig kul opplevelse. For kvinnefotballen og Toppserien sin del så tror jeg det er kjempeviktig. Jeg er veldig stolt av å være en del av Brann som får til et sånt type arrangement. Det blir kjempetrøkk, mot Vålerenga og Oslo. Jeg har skjønt at det ikke er noe bergensere elsker mer enn å møte Vålerenga her, så det tror jeg blir kjempebra.

– Selv du som Oslo-jente klarer å kjenne på bergensk stolthet?

– Ja, jeg er jo blitt kjempeglad i både jentene og laget og alt mulig. Jeg har ingenting til overs for Vålerenga, så jeg kjenner meg litt mer bergensk søndag, smiler landslagsstopperen.

Landslagskapteinen: – En historisk dag

Også de som skal se oppgjøret søndag fra tribuneplass har grunn til å glede seg, og blant dem er landslagstrioen og Englands-proffene Maren Mjelde, Vilde Bøe Risa og Amalie Eikeland, som TV 2 Sporten også tok en prat med dagen før den store dagen i deres gamle hjemby.

– De spilte der i fjor som Sandviken, men det blir en historisk dag for klubben. Det er veldig kult at de møter Vålerenga i en sånn kamp, siden de da bringer med seg en rivalisering fra herresiden inn på damesiden. Det er gode tider. Jeg håper jo det at det fortsetter en vei og at det er oppover, og at Brann kan bli en ledende klubb i norsk sammenheng., sier landslagskaptein og Chelsea-stjerne Mjelde.

– Det blir veldig kult å være en del av og se på. Nå er det litt kamp om å få tak i billett, og det er sånn det skal være. Jeg har egentlig ganske tro på en toppkamp, så det bli veldig spennende, sier Manchester United-spiller Vilde Bøe Risa.

Landslagsspillerne er spesielt begeistret over at supporterne har omfavnet kvinnesiden av Brann i det som er det første året laget eksisterer.

– Det er kjempebra. Det har vært veldig stemning på Stemmemyren allerede, med mange fra Bataljonen med. Det viser at det er en hel klubb, sier Reading-spiller Eikeland.

Følger i internasjonale storklubbers fotspor

Internasjonale storklubber som FC Barcelona (som satte tilskuerrekord med over 90000 tilskuere på kamp på kvinnesiden tidligere i vår), Bayern München, Chelsea og Juventus har de senere år meldt seg på i et kappløp på kvinnesiden av fotballen der kanskje Lyon og Wolfsburg i en årrekke har hatt et forsprang.

Det at de største aktørene fra herresiden nå har «tatt ansvar» og biter fra seg er det bred enighet om at er helt avgjørende for interessen.

– Det betyr egentlig alt. Det at det blir mobilisert rundt om i de største ligaene spesielt, viser jo at interessen er veldig stigende. Det er bra at vi endelig gjør det her hjemme i Norge. Det kommer til å komme veldig mange som kanskje ikke har vært på en Brann-damekamp før, fordi det er på Stadion og fordi det er der de har lyst til å se kamp. Så da kommer de til å få flere supportere etter kampen i morgen, uavhengig av resultatet, sier Mjelde, som møter enighet hos Bøe Risa:

– Endelig fikk vi det på plass. Det er noe vi har ønsket å få til veldig lenge i Norge. Og vi ser at det mobiliseres mye mer. Bataljonen er med, Klanen er med, det yppes litt i media og det er temperatur. Det er det som trengs for å få interessen opp.

Spår tidenes mesterskap

Trioen står selv overfor et fotball-EM i hjemlandet, der det for alvor mobiliseres i disse dager. 6. juli starter mesterskapet - som du ser på TV 2 og NRK - og de norske profilene gleder seg.

– Det kommer til å bl veldig stort. Det er veldig nteressen. Det kan man se også på kampene som har vært idet siste, som for eksempel FA-cupfinalen (49000 tilskuere på Wembley, journ.anm.). De klarer å få folk på kamp, så det tror jeg komme til bli veldig bra, sier Eikeland.

– Vi vet etter to å med glisne tribuner, spesielt for herrefotballen, hvor viktig det er med tilskuere på tribunene. Derfor blir det ufattelig viktig at det kommer mye tilskuere på de kampene som er i EM i sommer. Og det er jeg ganske sikker på at det kommer til å bli også. Det viser at kvinnefotball er i vinden, og det blir nok sikkert det største mesterskapet som har vært på kvinnesiden, sier Mjelde.

Brann-treneren gleder seg, men ...

Men først handler det altså om Brann og Vålerenga, toppkampen i Toppserien søndag. Vertene har fem poengs ledelse, men en kamp mer spilt enn de blå fra hovedstaden.

Derfor er Brann-trener Alexander Straus også opptatt av at det for hans og spillernes del først og fremst dreier seg om en vanlig fotballkamp søndag.

– Vi snakker om at det akkurat like mange poeng å spille om som vi spilte om mot Avaldsnes for en uke siden Vi må spille ned at det andre rundt. «Ignore the noise, do your job.» Det er det det handler om for oss, og det fokuset vi har. Men selvfølgelig er det en stor dag for oss.

– Hvordan tror du det blir på Stadion?

– Det blir kjempekjekt, og disse jentene har gjort seg fortjent til det. De har spilt 34 seriekamper ute å tape en eneste og vært veldig gode i lang tid. Det at det kommer en del folk og se dem spille synes jeg er fortjent basert på den prestasjonen de har gjort over lang tid. Og så vet vi at vi møter en motstander som er likeverdig, så det blir veldig tøft. Det blir jevnt, det er to topplag i Norge. Vi skal angripe den på vår måte, og forventer at Vålerenga gjør det samme, sier Straus.

Som til tross for at han prøver å spille ned anledningen, er klokkeklar på at søndagens kamp kan og bør bli et godt utstillingsvindu for Toppserien.

– Jeg tror det blir en milepæl for Toppserien. Det hær vært landskamper med mange mennesker her i landet, det har vært store kamper i andre skandinaviske land Så det er kjekt at vi i Norge kan vise det, og så tror jeg ikke det er tilfeldig at det skjer her i Bergen.

Fotball-EM ser du fra 6. juli på TV 2 og NRK!