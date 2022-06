Politiet fant drapsliste

Republikanernes leder Mitch McConnell og flere guvernører antas å ha vært et av målene for en drapsmann i USA.

Fredag ble den pensjonerte dommeren John Roemer (68) i Wisconsin drept i sitt eget hjem.

I kjelleren hos dommeren fant politiet den antatte drapsmannen, Douglas K. Uhde (56), med et selvpåført skuddsår. Dommeren ga Uhde seks års fengsel for tyveri i 2005.

Han er nå på sykehus i kritisk tilstand, ifølge Milwaukee Journal Sentinel.

Politiet har under etterforskningen kommet over en liste som Uhde hadde, hvor navnene til flere fremtredende politikere i står oppført. Ifølge Reuters mener myndighetene at dette var fremtidige mål for drapsmannen.

Senatets minoritetsleder Mitch McConnell, Michigans guvernør Gretchen Whitmer og Wisconsins guvernør Tony Evers skal være på denne listen.

– I går ble vårt kontor informert av politiet om at guvernør Whitmers navn står på Wisconsin-drapsmannens liste. Selv om denne nyheten er forstyrrende, vil vi ikke kommentere ytterligere under en pågående etterforskning, sier en talsperson for Whitmer til Reuters.