Minst fem døde i brann i Bangladesh

Minst fem personer er døde og rundt hundre er skadd etter at en enorm brann herjet på et konteinerområde i byen Sitakunda sørøst i Bangladesh.

Brannen startet på et oppbevaringsområde for konteinere like før midnatt natt til søndag, om lag 40 kilometer unna landets viktigste havneanlegg i Chittagong. Det opplyser en talsmann for brannvesenet.

En rekke brannbiler ble sendt til stedet for å slokke flammene da en enorm eksplosjon rystet området. Det førte til at en mengde personer ble skadd, blant dem brannkonstabler.

Tilstanden er kritisk for rundt 20 av de om lag 100 skadde, med brannskader som dekker 60–90 prosent av kroppen, opplyser helsemyndighetene i Chittagong.

Søndag morgen var slokkearbeidet fortsatt i gang på stedet, mens lokale sykehus og militære klinikker tok seg av skadde.

Noen av konteinerne på det 120.000 kvadratmeter store området inneholdt kjemikalier, blant annet hydrogenperoksid. Rundt 600 personer er ansatt på konteinerlageret.

Årsaken til brannen er så langt ikke kjent, opplyser anleggets sjef Mujibur Rahman.