Vold og festbråk flere steder i landet

Natt til søndag har det oppstått flere hendelser knyttet til vold og festbråk rundt om i landet.

Like før klokken 01 fikk politiet i Sør-Vest melding om at to menn hadde havnet i slåsskamp i Stavanger. Den ene personen ble bortvist fra stedet i 12 timer, mens den andre ble innbrakt til arrest.

Klokken 01:27 opplyser politiet i Sør-Vest at det har oppstått enda et slagsmål på samme område. De to voldsepisodene har ingen tilknytning til hverandre, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen.

En av de involverte personene i slagsmålet pådro seg et kutt i hodet som følge av hendelsen. Vedkommende ble hentet av ambulanse og kjørt til legevakt.

Vitner på stedet har gitt en beskrivelse av gjerningsmannen, men politiet har ennå ikke lyktes i å få tak i vedkommende.

– Det er travelt og mye helgefyll, men det har roet seg ned. Det verste er nok over, sier Knudsen til TV 2.

Sverd på gaten

Rundt klokken 01:30 natt til søndag opplyser politiet i Oslo at de søker etter en mann som skal ha opptrådt truende mot andre personer.

Vedkommende ble sist sett i Torshovdalen bærende på et sverd i en slire, skriver politiet på Twitter.

#Oslo #Torshov Vi søker etter en mann i dongerivest som sist ble sett i Torshovdalen bærende på et sverd i en slire.



Han var tilsynelatende misfornøyd med musikkstøy og opptrådte truende mot andre i parken. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 4, 2022

Politiet opplyser at mannen var misfornøyd med musikkstøy, og at han ikke fikk sove som følge av bråket.

– Vi fikk melding fra en person som hadde blitt oppsøkt av en mann med sverd. Den truende mannen sa at han skulle ta tak i dem hvis de ikke sluttet å spille høy musikk, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand ved politiet i Oslo til TV 2.

Operasjonslederen opplyser at de har søkt etter mannen uten resultat. Politiet jobber nå med å avhøre vitner på stedet.

Flaskekast

En mann i 20-årene er anmeldt etter å ha utført skadeverk på en taxi.

Politiet i Innlandet opplyser at gjerningsmannen kastet en flaske på taxien, og at kjøretøyet pådro seg skader som følge hendelsen.

Politiet har bistått i hendelsen, og opplyser at mannen er bortvist fra området.

Hendelsen skjedde på Beitostølen. Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 00:30 natt til søndag.

Også i Skien har politiet måttet håndtere hendelser knyttet til vold og glass.

Klokken 01:45 natt til søndag opplyser politiet at det har oppstått en voldshendelse på et serveringssted. De involverte skal ha kranglet om køsystemet i baren.

En mann skal ha knust et glass i ansiktet på en mann i 40-årene.

Gjerningsmannen nektet å oppsi personalia da politiet kom til stedet, og ble derfor innbrakt til arrest.

Den fornærmede mannen 40-årene kjøres til legevakt for å sys.

Saken oppdateres!