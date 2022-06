Prins Charles hyllet moren

Under konserten for dronning Elizabeth utenfor Buckingham Palace lørdag kveld hyllet prins Charles moren sin.

22.000 mennesker hadde fått billetter til konserten og fylte tribunene som var satt opp, mens ytterligere millioner kunne følge konserten på TV i anledning dronningens 70 år på tronen.

Rockestjernene Queen + Adam Lambert åpnet konserten, og gitaristen Brian May gjorde det klart at han var overlykkelig og beæret over å være med. Andre som sto klar til å bidra, var blant andre Alicia Keys, Rod Stewart og Sam Ryder, som ble nummer to i Eurovision.

Til stede var både kronprins Charles og hans eldste sønn prins William, mens dronningen selv ble hjemme fordi hun ikke føler seg helt bra etter å ha stått lenge på balkongen på Buckingham Palace torsdag.

I sin tale hyllet prins Charles moren sin.

KONGEFAMILIEN: Kongefamilien var sterk representert under konserten lørdag kveld. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP / NTB

– Dere ler og gråter med oss og, det viktigste, har vært der for oss, i disse 70 årene, sa han.

Han sa at det som for moren opp av senga om morgenen, er å tjene lande. Han takket verden på vegne av henne, skriver BBC.

– Dere har vært med oss i våre vanskelige tider. Og dere samler oss for å feire øyeblikk bestående av stolthet, glede og lykke, sa Carsles.

Han sa videre at dronningen, som han beskriver som sterk, har planer om å sitte livet ut og fortsette å levere som dronning.

– Deres majestet: takk!, avsluttet han.