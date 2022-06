Fotballryktene: – Løftet fikk Salah på andre tanker

Med bare ett år igjen av kontrakten har beilerne begynt å legge inn aksjer hos Mohamed Salah. Skal man tro Mirror, er Liverpool-stjernen blitt lovet en overgang til Barcelona neste sommer.

Angivelig informerte Salah nære venner for noen måneder siden at han var klar for å bli i Liverpool. Barcelona skal imidlertid være en viktig faktor til at han nå nøler med å forlenge avtalen.

Mauricio Pochettino sies å synge på det siste verset i PSG. Lørdag meldte Telegraph at franskmennene vurderer José Mourinho som hans erstatter.

Nå hevder The Times at portugiseren er så fornøyd med tilværelsen i Roma at han kan komme til å takke nei til et eventuelt tilbud fra PSG. Avisen skriver også at det ikke har vært noen samtaler mellom partene.

Chelsea er favoritter til å sikre seg Barcelona-vingen Ousmane Dembélé, skal man tro Talksport. Kanalen skriver at franskmannen, som er på utgående kontrakt, kan bli den nye eieren Todd Boehlys første signering.

Manchester United er blitt med i kampen om å signere Christian Eriksen etter hans retur til Premier League, melder Mirror.

Manager Erik ten Hag er på jakt etter forsterkninger på midtbanen, men Brentford skal ha tilbudt å gjøre dansken til klubbens best betalte spiller for å få ham til å bli.

Gareth Bale, Isco og Marcelo har allerede tatt farvel med Real Madrid. Ytterligere seks spillere har en usikker fremtid i den spanske hovedstaden, ifølge Marca. Det skal være: Dani Ceballos, Marco Asensio, Luka Jovic, Mariano Díaz, Jesús Vallejo og Andrij Lunin.

Liverpool-manager Jürgen Klopp er stor fan av Raphinha, og ønsker å signere Leeds-stjernen hvis Sadio Mane forlater Anfield i sommer, skriver Mirror.

Men Liverpool er ikke alene i kampen, også Barcelona er interessert i brasilianeren, melder Express.

Leeds ønsker på sin side å hente Liverpools Takumi Minamino, melder Mirror. Avisen antar at Klopp vil være forberedt på å ofre Minamino hvis Raphinha går til rødtrøyene.