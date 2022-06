Fra «liten, tynn spjæling» til Grand Slam-finale: – Ufattelig

Marcel da Cruz og Alexander Brun har ansvaret for Casper Ruuds fysikk. Slik forklarer de 23-åringens vei til sin første Grand Slam-finale.

Søndag 5. juni 2022 er en dag norske tennisinteresserte neppe vil glemme. Og for noen nordmenn i Paris vil dagen aldri glemmes. Casper Ruud og teamet hans er etter flere års arbeid for å jakte den store drømmen klare for å spille en finale i en Grand Slam-turnering.

Stort større blir det ikke for en tennisspiller. Og for Ruud er finalen helt spesiell. Snarøya-gutten møter barndomsidolet Rafael Nadal. Det i den første turneringen han så Nadal vinne live da spanjolen var 19 år gammel. Nå er finalemotstanderen 36 år gammel og har vunnet Roland-Garros 13 ganger.

– Det er ganske utrolig. Jeg har vært med en god stund. Det å se den guttungen jeg trente på si, til det ble en fulltidsjobb for meg, til at han nå skal spille mot verdens beste tennisspiller gjennom tidene er ufattelig, sier Marcel da Cruz til TV 2.

Han har jobbet med fysikken til Ruud siden han var rundt 12 år gammel. I litt over ti år har de jobbet for å bygge kroppen til Ruud for å tåle nettopp dette.

Og det er ingen kjære mor med da Cruz og Ruud. Rett etter å ha nådd finalen var det rett på løpeintervaller, spinningsykkel og næring. Etter det dro Ruud for å møte pressen før det var tid for behandling.

Den var det Alexander Brun som sto for. Han ble i fjor sommer ansatt som fysioterapeut i Team Ruud.

– Det har vært noen spesielle timer og en sen kveld samtidig som forberedelsene gikk i gang med det samme etter semifinalen. Men når det går som det går her, så må det også være rom for litt feiring med venner, familie og sponsorer. Man må bare respektere at adrenalinet må ut av kroppen, sier Brun til TV 2.

Han forteller at han er svært imponert over kroppen til Ruud. Han forteller at kroppen er i god stand til finalen og at de er fornøyd med jobben de har lagt ned.

Team Ruud på trening på Roland Garros. Casper Ruud sitter. Marcel da Cruz (fra venstre), Christian Ruud og Alexander Brun prater med Casper Ruud. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Generelt sett er han imponert over jobben da Cruz og Ruud har gjort sammen. Han mener at kroppen til Ruud er bygget for å tåle nettopp det som skjer søndag ettermiddag.

– Det er viktig å holde fokus å være i bobla for hvis ikke går det jo helt rundt. Det er ikke minst viktig overfor Casper. Han skal levere i finalen og det er viktig at vi rundt ham prøver å forstå hva han går gjennom. Det er enda villere for han det her, sier da Cruz og legger til:

– Han har taklet det veldig bra. Det er ganske vilt faktisk.

Men vi må skru tiden litt tilbake. Ruud sin fysiske trener jobbet litt for Norges tennisforbund i starten av samarbeidet med Ruud. Da jobbet da Cruz også med flere andre store norske idrettsstjerner.

Siden den gang har Ruud vært gjennom en vanvittig reise både mentalt og fysisk, ifølge da Cruz.

– For min del er det gøy å gå fra at Casper var en gutt jeg ble spurt om å jobbe for litt på si. Han var visstnok en talentfull tennisspiller da. Men det å se forandringen fra den guttungen til den han er nå er gøy. Forhåpentligvis har jeg påvirket positivt til det.

For da den fysiske treneren ble koblet på var ikke 12 år gamle Ruud akkurat en kraftplugg.

Den nå 23 år gamle finaleklare tennisspilleren var faktisk senere utviklet enn flere andre på samme alder.

– Han var en liten, tynn spjæling på 12-13 år. Han var ikke kommet i vekstspurtsfasen enda. Men han begynte å strekke på seg og så kom puberteten. Det er ting vi har vært gjennom... Jeg føler nesten han er som en stesønn for meg. Jeg føler meg som den onkelen som er dyttet inn i familien som han enten vil, eller ikke vil, ha der, sier han og ler.

Så gjenstår det å se hvordan kroppen og hodet tåler finalen mot en av tennishistoriens aller beste spillere gjennom tidene.

23 år mot 36 år. Norge mot Spania. Eleven mot læremesteren. Ruud mot Nadal. Har det fysiske teamet troen på det helt store?

– Jeg tenkte han hadde like store sjanser til å nå en finale som han har å vinne finalen. Så når han først er her så har han sjansen. Jeg holder en knapp på Casper, svarer da Cruz.

– Jeg kaster meg på Marcel. Nå er han her. Hvorfor ikke? Det er idolet hans fra han var liten han møter. Men måten han kan få mest respekt fra «Rafa» og gjengen er at han går for det. Jeg holder også en knapp på Casper, svarer Brun.