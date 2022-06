Røde kort og slåssing i ny Elverum-seier: – Har ikke noe her å gjøre

ØIF Arendal – Elverum 29 - 34 (16 - 19)

Med nok en seier over ØIF Arendal i sluttspillet er Elverum én seier unna å vinne håndballslutspillet for niende året på rad.

I de to tidligere oppgjørene har det vært høy temperatur hvor to av ØIF Arendals spillere fått rødt kort.

Også i dagens kamp ble det amper stemning mellom de to lagene. Etter bare fire minutter så Elverums Endre Langaas det røde da han traff Mario Matic med hånden midt i ansiktet under et angrep.

– Det var idiotisk av meg å gå inn i den duellen der, sa Langaas til TV 2 i pausen.

Barket sammen

Fem minutter før pause barket Elverums Simen Pettersen og ØIF Arendals Magnus Søndenå sammen. Først kastet Søndenå motstanderen i bakken, før en illsint Pettersen ønsket å hevne seg på Arendalsspilleren.

– Dette kunne blitt medalje på brytematta i OL, kommenterte håndballekspert Harald Bredeli.

Både Pettersen og Søndenå ble utvist i to minutter. Etter kampen var de enige i at både basketaket og situasjonen etterpå var i overkant.

– Jeg føler jeg får inn en god takling, jeg er kanskje litt hardhendt. Så svartner det for Magnus først og så svartner det for meg etterpå.

– Det er vel sånn egentlig håndball skal være, men jeg synes den er litt i overkant. Jeg spiller kanskje litt med også, men det der har ikke noe på håndballbanen å gjøre. Ikke det jeg gjør etterpå heller, sier Pettersen om situasjonen.

Høy tenning

– Selvfølgelig blir det litt tenning når sånne ting skjer på banen. At det blir to-minutter til hvert lag er kanskje greit det og, sa Elverums Langaas til TV 2 i pausen.

– Begge lag har lyst å vinne, da blir det selvfølgelig ekstra tenning, men vi må jo holde oss til reglementet også. Men så langt har det vært en bra håndballkamp.

Kvarteret før slutt fikk ØIF-spiller Kristian Rammel rødt kort for andre kamp på rad.

Her får han rødt kort i andre kamp på rad

– Den er korrekt. Ingenting å si på. Kommer ut og fullfører taklingen med stive armer slik at motstanderen ender opp på ryggen. Da er det bare å ta en tidlig dusj, var dommen fra TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Rammel selv var ikke like sikker på dommerens avgjørelse.

– Det er ikke godt å si. Det er kanskje rødt kort, det er urutinert av meg. Jeg skal ha lært bedre av forrige kamp enn det jeg gjorde, sier Rammel etter kampslutt.

– Jeg forstår at det blir reaksjoner, legger han til.

– Blytungt

– Når de vant i dag, blir det blytungt å dra opp dit med 0-2 i sekken. Når vi ikke klarer å hamle opp med dem i dag. Da får vi som fortjent, sier ØIFs Magnus Søndenå.

Med nok en seier over ØIF Arendal leder Elverum 2-0 i sluttspillet. Finale 3 spilles onsdag 8.juni. Sluttspillmesteren kåres etter best av fem kamper, der vinneren får muligheten til å spille Champions League.