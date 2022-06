Biden ført i sikkerhet etter flyhendelse

Joe Biden skal ha blitt ført i sikkerhet etter at et lite privatfly fløy inn i forbudt luftrom nær strandhuset hans.

USAs president Joe Biden er blitt ført i sikkerhet etter at et lite privatfly fløy inn i forbudt luftrom nær strandhuset hans i delstaten Delaware.

Det skriver blant annet Fox News.

Etter at flyet ble oppdaget, ble Biden raskt flyttet til en nærliggende brannstasjon.

CBS-reporter Ed O'Keef skriver på Twitter at en talsmann for Det hvite hus skal ha sagt at det vil komme en uttalelse om hendelsen.

– Alt tyder på at det har vært ved en feil, og det ble tatt forhåndsregler. Det var ingen fare for presidenten eller hans familie.