Ukrainsk guvernør: Russland setter alt inn på å ta Sievjerodonetsk

Guvernøren i fylket Luhansk, Serhij Hajdaj, beskriver situasjonen i hele regionen som svært vanskelig.

– Kampene er nå konsentrert i Sievjerodonetsk fordi, slik vi forstår det, den russiske hæren bruker all sin makt, alle sine reserver, i denne retningen, sier han i et intervju som han la ut i sosiale medier lørdag.

– Foreløpig informasjon viser at de har greid å ta nesten hele byen, sier Hajdaj før han legger til at den ukrainske hæren har greid å drive dem et stykke tilbake, og at de har tatt tilbake rundt en femdel av byen.

EVAKUERES: Innbyggere i Slavjansk evakueres. Det er hard kamp om byen i det østlige Ukraina. Foto: Bernat Armangue AP / NTB

Russerne avviser

Russland hevdet imidlertid tvert imot at de har hatt framgang i Sievjerodonetsk, og at ukrainske enheter er i ferd med å trekke seg ut av byen.

– Noen enheter i den ukrainske hæren har lidd store tap i kampene og trekker seg ut i retning av Lysytsjansk etter å ha innsett at det ikke nytter å stå imot lenger, sier det russiske forsvarsdepartementet.

Departementet hevder at ukrainerne har gitt ordre om å legge miner i tankene med nitrater og salpetersyre i den kjemiske Azot-fabrikken i byen og dermed forsinke den russiske framrykkingen med kjemisk forurensning.

Tok seg inn i byen

Russiske styrker tok seg inn i byen i forrige uke, men har foreløpig ikke tatt kontroll over hele Sievjerodonetsk og omegn, ifølge de ukrainske kildene.

Området er det siste som fortsatt kontrolleres av ukrainske styrker i Luhansk, som er det ene av to fylker i Donbas-regionen som Russland erklærte som uavhengige republikker før landet invaderte Ukraina 24. februar.

Også det ukrainske militæret meldte lørdag at kampene fortsatt raser i Sievjerodonetsk, og presidentens kontor i Kyiv sier det er kamp fra kvartal til kvartal i byen. Minst sju sivile er meldt drept i Luhansk og i Mykolajiv, der det også er kamper.

13.000 mennesker av de 100.000 som bodde i Sievjerodonetsk før krigen, befinner seg ifølge myndighetene fortsatt i skjul i kjellere i byen, 800 av dem i tilfluktsrom i Azot-fabrikken, som har vært under tung russisk beskytning.

Kirke bombet

Ukraina anklaget lørdag Russland for å ha bombet en av Ukrainas helligste ortodokse kirken i nærheten av Slavjansk. Utenriksdepartementet sier den og det tilhørende klosteret er brent til grunnen.

Et bilde som ble postet sammen med kulturminister Oleksandr Tkastsjenkos anklage mot Russland, viser tjukk røyk og flammer over kirkens løkkuppel. Han sa at hele kirken sto i brann, og at rundt 300 mennesker, blant dem 60 barn, hadde søkt tilflukt i kirken.

Dormition-kirken og klosteret ved bredden av Severskyj-Donetsk-elva i nærheten av Svjatohirsk i Donetsk var en av de største trekirkene i Ukraina og en av de tre helligste stedene for ortodokse ukrainere, som tusener av pilegrimer dro til før krigen.

Lørdag opplyste Ukrainas regjering at de har utvekslet 320 døde soldater med russerne, 160 hver. Utvekslingen skjedde torsdag ved byen Zaporizjzja.

Ukraina har gjentatte ganger beskyldt russerne for ikke å ville ta tilbake sine døde soldater, ikke være interessert i å gi dem en skikkelig begravelse og å bruke soldatene som kanonføde.

ØDELEGGELSER: Ødeleggelsene i Bakhmut er store etter russiske bombardementer. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Stormet landsbyer

Russiske styrker har ifølge en situasjonsrapport angrepet en av byens forsteder samt Bakhmut-regionen, som ligger sør for Sievjerodonetsk. Området er tett befolket. Før krigen bodde det 380.000 mennesker her.

Den ukrainske generalstaben oppgir at russiske forsøk på å storme to landsbyer ved Slavjansk, 60 kilometer fra Sievjerodonetsk, ble slått tilbake natt til lørdag, mens ukrainske styrker før helgen skal ha klart å rykke noen kilometer fram i retning av den russiskokkuperte byen Kherson lenger sørvest.

For øvrig skal frontlinjene være stabile. Verken opplysningene fra guvernøren eller det ukrainske militæret er bekreftet fra uavhengig hold.