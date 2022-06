KLM nekter å fly passasjerer til Schiphol

Flykaoset på Schiphol i Amsterdam har blitt så stort at flyselskapet KLM nå har valgt å fly tomme fly til flyplassen.

Det skriver De Telegraaf som gjengir en pressemelding fra selskapet.

– Vi ble lørdag konfrontert med en uforutsett og akutt situasjon som ligger utenfor vår makt, skriver KLM.

Selskapet skriver at på grunn av ugunstige værforhold og vedlikehold av rullebanene, var det mange fly som verken kunne lande eller ta av på Schiphol.

– For å sikre en trygg og håndterbar sitasjon for passasjerer og crew, har KLM tatt den virkningsfulle beslutningen om ikke å transportere nye passasjerer til Amsterdam.

TOMME FLY: KLM beklager til passasjerene for at de flyr tomme fly til Schiphol. Foto: Steve Parsons / NTB

Beklager til passasjerer

Dette vil minst vedvare ut lørdag, opplyser selskapet.

Flyselskapet har allerede valgt å kansellere minst 50 avganger i helgen på grunn av den enorme mengden passasjerer og mangel på personale.

KLM forventer også ytterligere kanselleringer.

I pressemeldingen beklager KLM til passasjerer som ikke får seg til Amsterdam og de som ikke får reist via flyplassen til andre destinasjoner.

– Vi forstår at denne avgjørelsen, spesielt i pinsehelgen, har stor innvirkning på passasjerene. KLM understreker at vi gjør alt vi kan for å tilby passasjerene et alternativt fly så raskt som mulig.

ARLANDA: Køer, men ikke kaos på terminal 5 på Stockholms hovedflyplass Arlanda lørdag ettermiddag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Kaos også på Arlanda

Allerede før sommerferien og høysesongen er i gang for fullt, har det oppstått kaoslignende tilstander på flere europeiske flyplasser.

Det har blant annet ført til at KLM tidligere har varslet at de stanset billettsalget for alle avganger ut av flyplassen.

Schiphol er ikke den eneste flyplassen hvor det har vært kaos siste tiden. Lørdag ble reisende nektet adgang til Arlanda utenfor Stockholm.

– Politiet støtter med å holde orden. Stemningen vurderes til å være rolig, opplyste politiet.